Almanların yarısı ‘Korkmuyorum’ diyor

KÜRESEL krizin daha dü büyüyeceğine inananların oranı ise yüzde 75. Temmuz ayı sonunda bu oran yüzde 66 olmuştu. Almanya’da haftada 1.2 milyon civarında PCR testi yapılıyor. Testlerde pozitif çıkanların oranı da yükseliyor. Ağustos ayında yapılan testlerde pozitif çıkanların oranı 0.74’ten 5-11 ekim tarihleri arasında 2.48’e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü laboratuvarların sınıra ulaştığını, birçok laboratuvardan artık ‘yetişmekte zorlanıyoruz’ raporları aldıklarını açıkladı. Yoğun bakım hasta sayısının da iki hafta öncesine kıyasla yaklaşık iki kat arttığı belirtildi.