MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanların yarısı ‘Korkmuyorum’ diyor
GeriAvrupa Almanların yarısı ‘Korkmuyorum’ diyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 16.10.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Almanların yarısı ‘Korkmuyorum’ diyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanların yarısı ‘Korkmuyorum’ diyor
Abone Olgoogle-news

Almanya’da artan koronavirüs vakaları korkuları yeniden kamçıladı. Kamuoyu araştırma sonuçlarına göre “Koronadan çok korkuyorum” diyenlerin oranı yüzde 43. Temmuz ayı sonunda bu oran yüzde 40 olarak belirlenmişti. Katılımcıların yarısı ise “Koronadan korkmuyorum” diyor.

KÜRESEL krizin daha dü büyüyeceğine inananların oranı ise yüzde 75. Temmuz ayı sonunda bu oran yüzde 66 olmuştu. Almanya’da haftada 1.2 milyon civarında PCR testi yapılıyor. Testlerde pozitif çıkanların oranı da yükseliyor. Ağustos ayında yapılan testlerde pozitif çıkanların oranı 0.74’ten 5-11 ekim tarihleri arasında 2.48’e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü laboratuvarların sınıra ulaştığını, birçok laboratuvardan artık ‘yetişmekte zorlanıyoruz’ raporları aldıklarını açıkladı. Yoğun bakım hasta sayısının da iki hafta öncesine kıyasla yaklaşık iki kat arttığı belirtildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle