Almanların en büyük derdi ‘göç’

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BUNA göre, Almanya’da ankete katılanların yüzde 44’ü hükümetin göçü azaltmak için daha fazla çaba göstermesini istediklerini ifade etti. 53 ülke genelinde ise ortalamaya göre ankete katılanların sadece yüzde 16’sı küresel göçün azaltılmasını istiyor ve göç konusunda endişeli. Katılımcıların yüzde 39’u hükümetlerinin yoksullukla mücadele etmesini, yüzde 36’sı yolsuzlukla mücadeleye ağırlık vermesini, yüzde 35’i ise ekonomik büyümeye öncelik vermesini istiyor. Araştırmaya göre, Avrupa’da göçün azaltılması konusu 2022’den bu yana daha da önemli hale geldi.

İKLİMİN ÖNÜNE GEÇTİ

İklim değişikliğiyle mücadele ise öncelik sıralamasında geri plana düştü. Bu yıl ilk kez, araştırmaya katılan çoğu Avrupa ülkesinde daha az göç isteği iklim değişikliğiyle mücadelenin önüne geçti. Ancak başka hiçbir ülkede bu tersine dönüş Almanya’da olduğu kadar belirgin olmadı. Almanya’da 2022 yılında, katılımcıların yüzde 31’i iklim değişikliğiyle mücadelenin en öncelikli konu olduğunu düşünürken, 2023’te bu oran yüzde 24’te kaldı. Araştırmaya göre dünya genelinde katılımcıların yüzde 85’i demokrasinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Ancak, katılımcıların yarısından biraz fazlası ülkelerindeki demokrasinin durumundan memnun. Macaristan’da katılımcıların sadece yüzde 31’i demokraside yaşadıklarına inandıklarını söyledi. Bu oran Venezuela’da yüzde 30, İran’da yüzde 25 oldu. ‘Demokrasi Algı Endeksi’ araştırması için anketi Latana Araştırma Enstitüsü gerçekleştirdi. Anket, dünya nüfusunun dörtte üçünün yaşadığı 53 ülkede yapıldı ve toplam 63 bine yakın kişiyle gerçekleşti. Ankete her ülkeden ortalama 1200 kişi katıldı.