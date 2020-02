Almanlara kötü haber: İki katına çıkacak...

ÇARPICI tespitlerde bulunan Alman Kanser Hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı Michael Baumann, Almanya’da her yüz kadından 42.6’sının, her yüz erkekten 47.5’inin kanser olma riski olduğunu yani erkeklerin kadınlara göre kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu söyledi. Her yıl 500-600 bin arasında kişiye kanser teşhisi konulan ve üç hastadan ikisinin tanı koyulduktan sonra 5 yıl yaşayabildiği Almanya’da, kansere yakalanma ve tedavide kişilerin gelirlerinin ve eğitim seviyesinin belirleyici rol oynadığına değinen Baumann, “Düşük eğitime ve gelire sahip hastaların yaşama süresi diğerlerine göre 5 ile 10 yıl kadar daha kısa. Günümüzde eğer insanlar bilinçli şekilde yaşar ve kişisel önlemler alırsa kanser hastası sayısı yüzde 40 daha az olur” dedi.

BESLENME VE DÜZENLİ SPOR ÇOK ÖNEMLİ

Kalp hastalıklarından sonra en çok kanser ölümlerinin yaşandığı Almanya’da, uzmanlar gelecek 20 yılda kansere kesin çare bulunması konusuna şüpheli yaklaşırken tedavi yöntemlerinin daha fazla gelişeceğinden eminler. Yapılan araştırmalar kansere yakalanma risklerinin en düşük olduğu kişiler ise sigara içmeyenler, aşırı kilolu olmayanlar, düzenli spor yapanlar, az veya hiç alkol almayanlar, aşılarını yaptıranlar ve düzenli doktor muayenesinden geçenler olduğunu gösterdi.