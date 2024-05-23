Almanlar daha az yaşıyor

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FEDERAL Nüfus Araştırmaları Enstitüsü (BiB) ve Max Planck Demografik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya’da insanlar diğer Batı Avrupa ülkelerine kıyasla ortalama 1.7 yıl daha kısa yaşıyor. Üstelik Batı Avrupa ülkeleriyle aradaki fark son 20 yılda giderek açıldı. Ortalama yaşam beklentisindeki fark 2000 yılında 0.7 yıl iken 2022 yılında 1.7 yıla çıktı. BiB adına açıklama yapan araştırmanın raportörlerinden Pavel Grigoriev, “2000’li yılların başı Almanya’daki ölüm oranı gelişiminin dinamiklerinde bir dönüm noktası oldu. O zamandan bu yana Almanya ile diğer Batı Avrupa ülkeleri arasındaki ölüm oranı farkı istikrarlı bir şekilde arttı” dedi. BiB sözcüsü, İsviçre’deki insanların 83.5 yıl ile en yüksek yaşam beklentisine sahip olduğunu belirtirken, İspanya’nın 83.2 yıllık ortalama yaşam süresiyle ikinci sırada yer aldığını söyledi. Almanya’nın ise ortalama yaşam süresi ise 80.5 yıl.

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KADINLAR İLE ERKEKLER ARASINDAKİ FARK

Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkeleri arasındaki yaşam sürelerinin erkek ve kadınlara göre de farklılıkları raporda er aldı. Buna göre erkekler için beklenen yaşam süresindeki fark 2000 yılında ortalama 0.7 yıl civarındayken 2022 yılına gelindiğinde 1.8 yıla yükseldi. Kadınlar için ise 2000 yılında 0.7 yıl olan ortalama yaşam süresi farkı bugün 1.4 yıla çıktı. Ölüm oranı yaş grupları arasında da farklılık gösterdi. Almanya’da 50 yaş altı nüfus için ölüm oranı Batı Avrupa ortalamasıyla uyumlu iken, 65 yaş üstü nüfus için bu oran önemli ölçüde daha yüksek çıktı. Araştırmacılar, özellikle kardiyovasküler hastalıklar açısından Almanya’da ortalama yaşam süresini artırmak için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Çalışma kapsamında, İsviçre, Avusturya, Danimarka, Büyük Britanya ve Finlandiya dahil olmak üzere Batı Avrupa’daki toplam 15 ülkeden elde edilen veriler karşılaştırıldı.