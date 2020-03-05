Almanlar Avrupa Şampiyonası'na Erzurum soğuğunda hazırlanıyor

Erzurum Palandöken’de Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Alman Yüzme Milli Takımı, kamplarının keyfini karda yüzerek çıkartıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en gözde kayak merkezlerinden birisi olan 3 bin 271 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezi, dünyanın her yerinden gelen milli takım sporcularını kamp merkezlerinde misafir ediyor.

3 METRELİK KAR YIĞINLARININ ARASINA DALDILAR

Temmuz ayında İskoçya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Alman Yüzme Milli Takımı, 13 sporcu ile Erzurum Palandöken’de kampa girdi. 3 hafta boyunca sıkı antrenman programı uygulayan milli yüzücüler, kampın son günündeyse eksi 10 derecede Palandöken’de bulunan 3 metrelik kar yığınlarında yüzdü. Soğuk havanın etkisiyle kısa da olsa karın tadını çıkartan yüzücüler, ardından bornozlarını giyerek otelde bulunan saunaya koştu. Almanların kar keyfini gören diğer turistler ise bu anları şaşkınlıkla izledi. Öte yandan, son yıllarda özellikle Avrupa’da ve Amerika’da en çok yapılan eğlenceli spor türleri arasında gösterilen karda yüzmenin, sağlık açısından da birçok faydasının olduğu biliniyor.