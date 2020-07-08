Alman virolog açıkladı: ‘Okulların açılmasında hiçbir mahzur görmüyorum.’

“Korku, manipülasyona açık bir mevzudur. Pandeminin başlangıcında insanlar maske takmanın lüzumsuzluğu hususunda kesin bir dille ikaz edilmişti. Şimdi ise bunun sebepleri hâlâ aynı ama tam tersine hareket ediliyor. İnsanlar maskeleri katlayıp ceplerine sokuyor, mütemadiyen elledikleri maskeleri yeniden ağızlarına takarak haftalarca yıkamadan kullanıyor. Bu maskeler, bakteri ve mantarların rahatlıkla üreyebilmesi için harika bir ortam sağlıyor. Okulların açılmasında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Çünkü çocuklar hiçbir zaman virüsü en çok yayanlar sınıfına dâhil edilemez. Virolojik olarak her şey ortada. Okullarla ilgili karar, politik olarak alınmalıdır. Bilhassa hastanelerde çalışan insanlar ya da mağaza tezgâhtarları ile mukayese edecek olursak, öğretmenler de hiçbir zaman diğer meslek gruplarından daha fazla enfeksiyon riski taşımamaktadır. Virolojik açıdan okulların açılmasında hiçbir mahzur görmüyorum. Amerika’nın durumu da dünyanın geri kalanından farklı değil. Virüste zirve aşıldı ve bundan böyle enfeksiyon sayıları aşağı inmeye devam edecek.”

Pandeminin Almanya’nın sağlık sistemine etkilerini de değerlendiren Streeck, “Olup biten her şey, en azından çok aşırı derecede pahalıya mal oldu. Hastaneler hiçbir zaman dolmadığı hâlde sağlık personeli tam kadro oradaydı” dedi.