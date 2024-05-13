Alman turizmine 1 ay futbol molası

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ALMANYA’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran’da başlayıp 14 Temmuz’a kadar sürecek. Almanya’da şampiyona nedeniyle şimdiden otellerde doluluk yaşanırken, bu yıl rekor düzeyde turist bekleyen Antalya ve Türkiye’ye Alman turist girişinde, şampiyona nedeniyle 1 aylık düşüş bekleniyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 24 ülkenin katılımıyla 22 günde 51 maçın oynanacağı şampiyonada özellikle Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt ve Münih şehirlerinin futbolla şenleneceğini söyledi. Turnuvayı 650 bini yurt dışından olmak üzere 2.7 milyon taraftarın tribünde, 7 milyon kişinin ise şehirlerin birçok alanlarına kurulacak dev ekranlarda izleyeceğini kaydeden Yavuz, UEFA’nın 250 milyar dolarlık katkı öngördüğünü dile getirdi. Turnuvanın turizme yüzde 4 ilave katkı sağlayacağını tahmin ettiğini belirten Yavuz, şunları söyledi:



“Özellikle maçların oynanacağı şehirlerde oteller en iyi haziran-temmuz doluluğunu bekliyor. Leipzig’deki 18 otelin hepsi aylar öncesinden doldu bile. 6 maçın oynanacağı Berlin, 100 etkinlikle futbol şampiyonasını tanıtım şenliğine dönüştürmeyi planlıyor. Şehrin simgesi Brandenburg Kapısı’nı dev bir futbol kalesine çevirerek etrafını 24 bin metrekarelik suni çimle kaplayacaklar. Hollanda, Avusturya, Hırvatistan ve İspanya, maçlarını Berlin’de oynayacak. Ülkemize Alman turist ziyareti, pandemiden sonra artarak ilerliyor. Turizmciler 2024’te buna dair yeni bir rekor bekliyor. Bununla birlikte şampiyona nedeniyle ülkesinde kalıp, tatile çıkmayacak turistlerin hesabı da yapılıyor. Bunun bize yansımasının çok fazla olacağını düşünmüyorum. Maçlar yüzünden tatilini öteleyenler, turnuva biter bitmez kendilerini denizin sularına bırakacak. Temmuz ortasından itibaren Almanya’dan güneye akın yoğunlaşacaktır. Bir de kalabalıktan kaçıp dinlenmeyi tercih eden bir kitle var ki, onlar için en doğru zaman şampiyona esnasındaki 1 ay.”Günler yaklaştıkça otellerde yer bulmanın zor olacağını belirten Berlin Otel ve Gastronomi Derneği Başkanı Thomas Lengfelder ise “Otel fiyatları hafta sonuna denk gelen maçlarda şimdiden 5 kat arttı. Ortalama fiyatı 70 Euro olan 3 yıldızlı bir otel, çeyrek finalin oynanacağı 6-7 Temmuz günlerinde 2 gecelik 869 Euro’dan satışa çıkarıldı. Türkiye’nin de bir maçını oynayacağı Hamburg’da toplam 5 maç yapılacak. Oteller henüz tam dolmadı. Genellikle statlara yakın oteller tercih ediliyor ve arama motorlarında en çok stada yakın oteller sorgulanıyor” dedi.