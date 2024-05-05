Alman politikacılar, saldırıya karşı tek ses oldu

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ALMANYA’da 9 Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) ve birçok eyaletteki yerel seçimlerin yanı sıra eylül ayında Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’de yapılacak parlamento seçimleri öncesi politikacılara yönelik saldırılar arttı. SPD’nin Saksonya’daki AP milletvekili adayı Matthias Ecke’nin Dresden kentinde cuma gecesi seçim afişi asarken 4 genç tarafından saldırıya uğrayarak hastanelik edilinceye kadar dövülmesi, ülke genelinde tedirginliğe yol açtı. Aşırı sağcı olduklarından hareket edilen gençler tarafından saldırıya uğrayan Ecke’in aldığı ağır yaralar nedeniyle ameliyat edildiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. 2022 yılından beri AP milletvekili olan Ecke’den önce de yakın bir yerde seçim afişleri asan Yeşiller Partisi’nden bir politikacının saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Bir gün önce de Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Essen kentinde 3. Belediye Başkanı Rolf Fliss’in (Yeşiller) saldırıya uğraması endişeyi artırırken, politik sorumluları da harekete geçirdi.



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‘KESİNLİKLE GÖZ YUMMAYACAĞIZ’

Almanya’da farklı partilerden politikacılar saldırıları sert bir dille kınarken, yapılan açıklamalarda demokrasi düşmanlarına asla göz yumulmayacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, politikacılara saldırıların dehşet verici olduğunun altını çizerken, “Liberal demokrasimizi korumak isteyen herkes partilerüstü bir tutum sergileyip demokrasi düşmanlarına karşı mücadele etmeli” çağrısında bulundu.



Şansölye Olaf Scholz da “Bu basbayağı demokrasiye saldırıdır, demokrasi için tehlikedir. Buna kesinlikle göz yummayacağız. Tüm demokratlar birlikte hareket etmeliyiz” dedi.



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Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de politikacılara şiddetin üzerine kararlı bir şekilde gideceklerini söyledi. En kısa zamanda Eyalet İçişleri Bakanları ile bir araya geleceğini belirten Faeser, “Demokrasi düşmanlarına Almanya’da yer yok. Demokrasi düşmanlarına karşı mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” açıklamasında bulundu. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann da Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang da FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai de sağ popülist AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla da politikacılara dönük saldırıları kınadılar.