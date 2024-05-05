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Alman politikacılar, saldırıya karşı tek ses oldu

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#Berlin#Olaf Scholz#Frank-Walter Steinmeier
Alman politikacılar, saldırıya karşı tek ses oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 11:30

SPD’nin AP milletvekili adayı Matthias Ecke, cuma gecesi Dresden’de seçim afişi asarken 4 gencin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Ecke ameliyat edildi. SPD’li politikacının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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ALMANYA’da 9 Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) ve birçok eyaletteki yerel seçimlerin yanı sıra eylül ayında Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’de yapılacak parlamento seçimleri öncesi politikacılara yönelik saldırılar arttı. SPD’nin Saksonya’daki AP milletvekili adayı Matthias Ecke’nin Dresden kentinde cuma gecesi seçim afişi asarken 4 genç tarafından saldırıya uğrayarak hastanelik edilinceye kadar dövülmesi, ülke genelinde tedirginliğe yol açtı. Aşırı sağcı olduklarından hareket edilen gençler tarafından saldırıya uğrayan Ecke’in aldığı ağır yaralar nedeniyle ameliyat edildiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. 2022 yılından beri AP milletvekili olan Ecke’den önce de yakın bir yerde seçim afişleri asan Yeşiller Partisi’nden bir politikacının saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Bir gün önce de Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Essen kentinde 3. Belediye Başkanı Rolf Fliss’in (Yeşiller) saldırıya uğraması endişeyi artırırken, politik sorumluları da harekete geçirdi.

Alman politikacılar, saldırıya karşı tek ses oldu

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

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‘KESİNLİKLE GÖZ YUMMAYACAĞIZ’
Almanya’da farklı partilerden politikacılar saldırıları sert bir dille kınarken, yapılan açıklamalarda demokrasi düşmanlarına asla göz yumulmayacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, politikacılara saldırıların dehşet verici olduğunun altını çizerken, “Liberal demokrasimizi korumak isteyen herkes partilerüstü bir tutum sergileyip demokrasi düşmanlarına karşı mücadele etmeli” çağrısında bulundu.

Alman politikacılar, saldırıya karşı tek ses oldu

Başbakan Olaf Scholz

Şansölye Olaf Scholz da “Bu basbayağı demokrasiye saldırıdır, demokrasi için tehlikedir. Buna kesinlikle göz yummayacağız. Tüm demokratlar birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Alman politikacılar, saldırıya karşı tek ses oldu

İçişleri Bakanı Nancy Faeser

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Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de politikacılara şiddetin üzerine kararlı bir şekilde gideceklerini söyledi. En kısa zamanda Eyalet İçişleri Bakanları ile bir araya geleceğini belirten Faeser, “Demokrasi düşmanlarına Almanya’da yer yok. Demokrasi düşmanlarına karşı mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” açıklamasında bulundu. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann da Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang da FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai de sağ popülist AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla da politikacılara dönük saldırıları kınadılar.

 

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#Berlin#Olaf Scholz#Frank-Walter Steinmeier

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