Alman politikacıdan ‘Korkunç İvan’ benzetmesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ordusunu derhal geri çekme çağrısı yapan Scholz, Ukrayna’nın Buça kentinden gelen görüntülerin dehşet verici olduğunu, bu savaş suçunu işleyenlerden, sivilleri öldürenlerden hesap sorulması gerektiğini vurguladı. Putin’e, “Hem başkalarını hem de kendinizi yakıp yıkan bu savaşı derhal bitirin” diye çağrıda bulunan Scholz, Ukrayna’nın kendisini savunması için Almanya’nın silah yardımını sürdüreceğini açıkladı.

Başbakan Olaf Scholz

Federal Meclis’in ‘aktüel olaylar’ oturumunda da Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş çok ser bir biçimde kınandı. Farklı partilerden politikacılar, Putin başta olmak üzere Ukrayna’da sivilleri öldürenlerden hesap sorulmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladılar. Yeşiller’li Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Üyesi Jürgen Trittin, Putin’i ‘Korkunç İvan’ olarak bilinen Rus Çarı IV. İvan’a benzeterek “Korkunç Putin” dedi. Rus askerlerin Putin’in politikasını uygulayarak Ukrayna’da sivilleri, kadınları, çocukları, bebekleri öldürdüğünü hatırlatan Trittin, “Rus birlikleri Ukrayna’da Nazilerin taktiğini uyguluyor” diye konuştu. Trittin de Putin’e savaşı durdurma ve askerleri çekme çağrısında bulunurken, savaş duşlularından hesap sorulmasını istedi.

Jürgen Trittin

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UKRAYNAYA BORCUMUZ

CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Patricia Lips, hükümeti, Ukrayna’ya silah yardımı konusunda geç kalmak ve yavaş davranmakla suçladı. Lips, “AB, NATO ve uluslararası diğer kurumlar birlikte hareket ediyor. Biz de birliktelik sergiliyoruz. Hep birlikte özgürlüğümüzü savunuyoruz. Alman hükümeti gereken her türlü görevi yerine getirmeli. Biz az silah gönderiyoruz. Yavaş hareket ediyoruz. Ukrayna’nın istediği silahları hemen gönderin” dedi. SPD’li Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael Roth da Almanya’nın, Ukrayna’nın kendisini savunması için gerek duyulan her türlü silahı göndermesi gerektiğini savundu. “NATO birlikte hareket ediyor. Hem de şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Ukrayna’ya istedikleri silahları göndermeliyiz. Bu bizim Ukrayna’ya, Ukraynalılara borcumuzdur” dedi.