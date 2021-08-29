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Avrupa
AA - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 29.08.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Alman polisinden, korona önlemlerini protesto eden göstericilere müdahale!

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Alman polisinden, korona önlemlerini protesto eden göstericilere müdahale!

Almanya’da izinsiz gösteri yapmak isteyen koronavirüs önlemleri karşıtlarına biber gazıyla müdahale eden polis, 80 göstericiyi gözaltına aldı.

Başkent Berlin’de Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri yasak olmasına rağmen protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, federal meclisin bulunduğu alana doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşü engellemek isteyen polis, göstericilere biber gazı sıkarak müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. 80 gösterici gözaltına alınırken, arbede sırasında 4 polis hafif yaralandı. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı, daha önceki gösterilerde Enfeksiyon Koruma Yasası’na aykırı tutum sergilenmesi nedeniyle yeni bir gösteriye izin vermemişti.

Alman polisinden, korona önlemlerini protesto eden göstericilere müdahale

Alman polisinden, korona önlemlerini protesto eden göstericilere müdahale

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