Alman polisinde bir aşırı sağcı skandalı daha

SAVCILIK, özel harekât timinin özel atış talimi karşılığında aşırı sağcı işletme sahibine farklı kalibrede polisin envanterinde bulunan 7 bin adet mermi verdiği suçlamasında bulunuyor. Savcılığın 17 özel harekâtçı hakkında soruşturma yürüttüğü kaydedildi. Atış talimi yapılan mekânı, Almanya’da darbe planlayan Prepper hareketi üyesi bir aşırı sağcının işlettiği belirtildi. Atış taliminin Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde, Kasım 2018’de yapıldığı söylendi. MEK üyesi özel timin, amirleri tarafından yasaklandığı halde ‘Baltic Shooters’ adlı poligon işletmesinde özel atış talimi yaptıkları vurgulandı. O dönemde atış poligonunun aşırı sağ camianın yakından tanıdığı Frank P. tarafından işletildiği belirtildi.