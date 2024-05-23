‘Alman polisi tedbir almalıydı’

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EUROLEAGUE Final Four’da Panathinaikos ile Fenerbahçe yarın saat 18.00’de karşı karşıya gelecek. Final Four’un düzenleneceği Berlin’e ulaşan Panathinaikos kafilesi ile Fenerbahçeli taraftar arasında gerginlik yaşandı. Panathinaikos takımı otele girişi yaparken, bir grup Fenerbahçe taraftarı ile Panathinaikos koçu Ergin Ataman arasında ağız dalaşı yaşandı. Bazı taraftarların küfürlü slogan atması üzerine Ergin Ataman da küfürle karşılık verdi. Taraftarlar otelin güvenlik görevlileri tarafından dışarıda tutuldu ve lobiye alınmadı. Olayların büyümemesi için akşam gece geç saatlerde ise Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Başkonsolos Okan Şanlı da otele gitti.

‘HER TAKIMDA HOLİGAN VAR’

Burada ayak üstü kısa bir açıklama yapan Ergin Ataman, Fenerbahçe’nin taraftarlarıyla bir sorunu olmadığını, her takımda holigan olduğunu söyledi. Alman polisinin gerekli tedbirleri almadığını belirten Ataman, şunları söyledi: “Olayı büyütmek istemiyoruz ama polisin daha dikkatli olup takımı otele girişte koruma altına alması gerekiyordu. Ama büyük ihmal oluştu. Benim sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla hiçbir sorunum yok ama maalesef sürekli provokasyon yapan holiganlar her takımda mevcut. Alman polisi de gerekli dersi verir ve gerekli korumayı sağlar. Yarın bizim takımın da holiganları gelecek. Bu olay inşallah büyümez ve Alman polisinin emniyet alması açısından bir vesile olur. Takımlar uzun bir maraton sonunda buraya geldi. Sonuçta bir maç yapılacak, bir takım kazanacak ve bir takım kaybedecek. Bazı holiganlar ise sadece olay çıkarma derdinde.”