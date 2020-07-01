Alman ordusuyla ilgili korkutan rapor! Binlerce silah ve patlayıcı...

BAKAN Karrenbauer’in parlamentoya sunduğu raporda, KSK içinde ‘korkunç bir disiplin eksikliği’nin yanı sıra cephanelik ve patlayıcı maddelerin kullanımında sorunlar olduğu vurgulandı. Mayıs ayında başlayan araştırma sonucunda KSK’nın cephaneliğinde 48 bin silah, 62 kilo patlayıcı ve 37 bin kurşunun akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Bu yılın mayıs ayında Saksonya Eyaleti’ndeki Collm’de bir KSK komandosunun arsasında binlerce kurşun, silahlar, silah parçaları, susturucu ve nazi ideolojisi içeren malzemeler bulunmuştu. Tutuklanan Philipp Sch. adlı 45 yaşındaki komando, silahları nasıl temin ettiği konusunda ise bugüne kadar hiçbir bilgi vermedi. Philipp Sch.’nin 2017 yılında ortaya çıkan, KSK komandolarının Hitler selamı durup nazi marşları okuduğu özel eğlenceye de katıldığı belirlenmişti. DEMİR SÜPÜRGEYLE SÜPÜRECEK

KSK içindeki aşırı sağ oluşumu ‘demir süpürgeyle’ süpüreceğini vurgulayan Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer’in Federal Meclis’e sunduğu raporda, “KSK’nın bazı bölümlerinin son yıllarda başına buyruk olduğu, bunun sonucunda da aşırı eğilimlerin geliştiği kaydedildi. KSK bu haliyle kalamaz. İçeriden yenilenmesi lazım” denildi. Kramp Karrenbauer, yurtdışında askeri operasyonlara da katılan bu birliğin eğitim ve yabancı ülkelerde operasyonlara katılımını ekim ayına kadar durdurdu. Birliğin yeniden yapılanması için ekim ayına kadar süre veren Bakan Kramp Karrenbauer, birinci bölüğü kısmen, aşırı sağ vakaların ortaya çıktığı ikinci bölüğü ise tamamen lağvetmeyi planlıyor. Önceki gün de Alman ordusunda bir yedek astsubayın bilgisayarında üst düzeydeki Alman politikacıların isim ve adreslerinin bulunduğu 17 kişilik bir liste bulunmuştu.