Alman Noel Baba, 22’nci kez Demre’de

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DEMRE Kaymakamı Onur Şatıroğlu ile makamında bir araya gelen Liebe, “Türkiye ve Demre, benim ikinci vatanım. Demre’nin fahri hemşehrisi olma onurunu taşıyorum. Son yolculuğuma da burada uğurlanacağım. 36 yıldır göğsümde Türk bayrağı taşıyarak, Türkiye’yi, Demre’yi, Noel Baba’nın Demreli olduğunu anlatmaya, tanıtmaya çalışıyorum. Herkes bana göğsümde niçin Türk bayrağı taşıdığımı soruyor. Ben de Noel Baba’nın Türkiyeli ve Demreli olduğunu anlatıyorum. Ben Demre’nin fahri tanıtım elçisiyim. Bundan da onur duyuyorum” diye konuştu.

Kaymakam Şatıroğlu, Liebe’ye ilçenin tanıtımına katkısı ve 22 yıldır yaptığı ziyaretlerden dolayı teşekkür etti. Liebe’nin fahri hemşehri olmasının, göğsünde taşıdığı Türk ve Alman bayraklarının önemini anlatan Şatıroğlu, “Bayraklar, iki ülkenin tarihi dostluğunun bir ifadesi. Bu ilçeyi her an ziyaret edebilirsiniz, bizim misafirimiz olabilirsiniz” dedi.

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BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJI

Kaymakam Şatıroğlu ve Liebe, ziyaret anısına birbirlerine hediye verdi. Liebe, daha sonra Demre Müftüsü Kemal Akpınar’ı makamında ziyaret etti. Liebe ile Akpınar, hoşgörü, sevgi ve saygı hakkında sohbet etti. Liebe, insanlığın dünyada barış, kardeşlik, huzur içinde yaşamasını diledi. Almanya’daki binlerce Türk dostundan bahseden Liebe, ziyaretinin Türk- Alman dostluğunu daha ileriye taşımasını diledi. Demre Müftüsü Akpınar ise, “Hepimizin amacı, dünyada barışın, huzurun, kardeşliğin daim kılınması. Kendisinin ziyaretinin bu amaca vesile olmasını diliyorum” dedi.

Müftü Akpınar, Liebe’ye Almanca Kur’an-ı Kerim hediye etti. Liebe de Müftü Akpınar’a hediyeler verdi. İlçede 5 gün kalacak olan Liebe, Demre Belediye Başkan Okan Kocakaya ile Aziz Nikholaos Anıt Müzesi ve Aziz Nikholaos’un doğduğu yer olarak bilinen Patara Antik Kenti’ni ziyaret edecek.