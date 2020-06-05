Alman futbolunun yeni yıldızı Kai Havertz...

Alman Mili Takim Teknik Direktörü Joachim Löw'ün yeni gözdesi Havertz, Bayern Münih'in transfer listesinin en başında yer alıyor. Leverkusen'in 100 milyon Euro değer biçtiği Havertz cumartesi günü bu kadar paraya edip etmediğini gösterme fırsatı yakaladı. Leverkusen'in Bayern Münih ile oynayacağı lig maçında en büyük kozu Havertz. 20 yaşındaki yıldızın bu karşılaşmadaki performansı geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Bavyera ekibinin transfer kararını verecek tüm yöneticileri maçta Havertz'i izleyecek. Kararlarını da bu maçtan sonra büyük bir ihtimalle verecekler. Ya 100 milyon Euro'yu bastırıp onu renklerine bağlayacaklar ya da vazgeçecekler. İKİ UNVANI ALDI BİLE

Leverkusen yönetiminin 18 yaşında profesyonel sözleşme imzaladığı Havertz, 17 yaşından beri Leverkusen A takımında oynuyor. Orta sahada görev alan ve zaman zaman da sağ kanada kaydırılan Havertz, Leverkusen tarihinde en çok gol atan genç futbolcu unvanını aldı. Yine kulüp tarihinde ligde en çok forma giyen genç futbolcu unvanı da onun. Havertz Bundesliga genç yaşına rağmen büyük tecrübe edindi. 114 lig maçına çıktı. Rakip fileleri 35 kez havalandırdı. DÖRT MAÇTA 5 GOL

Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken genç yıldız, geçen Hafta Freiburg'da 1-0'lık galibiyeti getiren golü attı. Gladbach karşısında alınan 3-1'lik galibiyette büyük pay sahibi oldu. Maçta iki gol birden kaydetti. Werder Bremen maçında da iki gol atarken, takımı 4-1 galip geldi. Frankfurt karşısında alınan 4-0'lık galibette de bir golle katkı sundu. Wolfsburg'a kaybedilen maçta gol atamayan Havertz, son dört maçta beş gol atarak skora katkı yapan orta saha futbolcusu görünümünü güçlendirdi. Havertz 30 kez değişik kademelerde Alman genç milli takım forması giyerken, Löw onu 19 yaşında A milli takıma aldı. Yedi kez A milli olan Havertz bir gol attı.