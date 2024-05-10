Alman emlak piyasası canlanıyor!

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2020’de patlak veren koronavirüs salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle artan enflasyona paralel olarak faizlerin artmasıyla durgunluk yaşayan Alman emlak sektörü, yeniden hareketlenmeye başladı. Uzmanlar, Almanya’da bölgesel farklılıklara rağmen genel olarak emlak sektörünün giderek istikrar kazanmaya başladığını söyledi. Uzmanlar özellikle 2024’ün ilk çeyreğindeki emlak fiyatlarına ilişkin rakamların umut verici olduğunu kaydetti. Ancak talepteki artışa rağmen yine de temkinli konuşan emlak uzmanları, henüz kriz öncesindeki döneme geri dönüş olup olmadığı konusunda net bir şey söylenemeyeceğini ifade ediyor.

BERLİN VE HAMBURG’DA İLGİ YÜKSEK

McMakler, yılın ilk üç ayında konut talebinin yüzde 4.8 oranında arttığını bildirdi. Özellikle Berlin ve Hamburg gibi şehirlerde ilgi yüksek oldu. Yılın başında bir önceki yıla göre daha yüksek miktarda ipotek de verildi. McMakler’e göre fiyatlar bir önceki çeyreğe kıyasla ortalama olarak sabit kalırken, Frankfurt am Main ve Münih gibi şehirlerde yüzde 1’den fazla artış gösterdi. Kredi brokeri Interhyp’e göre, Almanya’da fiyatlar ocak ve nisan ayları arasında bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 1 oranında arttı. Geçen yıl Almanya’da emlak fiyatları 2000’lerin başından bu yana hiç olmadığı kadar keskin bir düşüş yaşamıştı. Fiyatlar, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8.4 oranında düşmüştü. Uzmanlar bunun başlıca nedeninin, yüksek faiz oranları ve maliyetin yükselmesine bağlıyor.