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Alman emlak piyasası canlanıyor!

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#Alman Emlak Piyasası#Almanya#Mcmakler
Alman emlak piyasası canlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 11:22

Alman emlak piyasasındaki durgunluk yavaş yavaş sona eriyor. 2024’ün ilk çeyreğindeki emlak verilerine göre, alıcılar yavaş yavaş piyasaya geri dönüyor. Emlak hizmeti sağlayıcısı McMakler, yılın ilk üç ayında konut talebinin yüzde 4.8 oranında arttığını bildirdi.

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2020’de patlak veren koronavirüs salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle artan enflasyona paralel olarak faizlerin artmasıyla durgunluk yaşayan Alman emlak sektörü, yeniden hareketlenmeye başladı. Uzmanlar, Almanya’da bölgesel farklılıklara rağmen genel olarak emlak sektörünün giderek istikrar kazanmaya başladığını söyledi. Uzmanlar özellikle 2024’ün ilk çeyreğindeki emlak fiyatlarına ilişkin rakamların umut verici olduğunu kaydetti. Ancak talepteki artışa rağmen yine de temkinli konuşan emlak uzmanları, henüz kriz öncesindeki döneme geri dönüş olup olmadığı konusunda net bir şey söylenemeyeceğini ifade ediyor.

BERLİN VE HAMBURG’DA İLGİ YÜKSEK
McMakler, yılın ilk üç ayında konut talebinin yüzde 4.8 oranında arttığını bildirdi. Özellikle Berlin ve Hamburg gibi şehirlerde ilgi yüksek oldu. Yılın başında bir önceki yıla göre daha yüksek miktarda ipotek de verildi. McMakler’e göre fiyatlar bir önceki çeyreğe kıyasla ortalama olarak sabit kalırken, Frankfurt am Main ve Münih gibi şehirlerde yüzde 1’den fazla artış gösterdi. Kredi brokeri Interhyp’e göre, Almanya’da fiyatlar ocak ve nisan ayları arasında bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 1 oranında arttı. Geçen yıl Almanya’da emlak fiyatları 2000’lerin başından bu yana hiç olmadığı kadar keskin bir düşüş yaşamıştı. Fiyatlar, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8.4 oranında düşmüştü. Uzmanlar bunun başlıca nedeninin, yüksek faiz oranları ve maliyetin yükselmesine bağlıyor.

Alman emlak piyasası canlanıyor
ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ SİNYALİ
AVIV Konut Piyasası raporunda ise Almanya’da hem kredilendirme hem de emlak fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiği ve bunun da eski günelere dönüş sinyali olarak yorumlanabileceği belirtildi. Almanya’da metrekare başına ortalama fiyat yüzde 1.6 arttı. Ancak buna rağmen emlak fiyatları hâlâ 2023 yılı başındaki fiyatların altında. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) tarafından yayımlanan rapora göre, Almanya’nın en büyük yedi şehrinde de fiyat durumu istikrar kazanıyor. Köln ve Frankfurt’ta fiyatlar bir önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla yüzde 2.4 ve 2.2 oranında arttı. Berlin ve Stuttgart’ta ise fiyatlar sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 1.4 oranında düştü. Fiyatlar, Leipzig’de yüzde 2.7 oranında ve Dresden’de yüzde 1.9 oranında düşerken, Wiesbaden’de yüzde 6 ve Münster’de yüzde 4’ten fazla olmak üzere artış gösterdi.

 

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#Alman Emlak Piyasası#Almanya#Mcmakler

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