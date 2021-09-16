Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TBMM Başkanı Şentop, Bakan Özeri kabul ettiTBMM Başkanı Şentop, Bakan Özer'i kabul etti#TBMM Başkanı Şentop
ABD kayıp karavan kızı Gabbyyi konuşuyor...ABD kayıp 'karavan kızı' Gabby'yi konuşuyor...#Gabrielle Petito
Ölen oğlunun ardından 20 yıl adalet aradı... Acılı baba bu dünyadan kalbi kırık ayrıldıÖlen oğlunun ardından 20 yıl adalet aradı... Acılı baba bu dünyadan kalbi kırık ayrıldı#Terry Lubbock
DEÜ antikor araştırmasının sonuçlarını açıkladı Sinovacta yüzde 7.5, Biontechte 106 kat artışDEÜ antikor araştırmasının sonuçlarını açıkladı! Sinovac'ta yüzde 7.5, Biontech'te 106 kat artış#Dokuz Eylül Üniversitesi
APden dijital platform çalışanlarına sosyal hak çağrısıAP'den dijital platform çalışanlarına sosyal hak çağrısı#Dijital Platform Çalışanları
Rafet El Romandan romantik konserRafet El Roman'dan romantik konser#Rafet El Roman
Merkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolar olduMerkez Bankası rezervleri 120,1 milyar dolar oldu#TCMB Rezervleri
Haluk Leventten 22 yıl sonra gelen itiraf: TecrübesizdikHaluk Levent'ten 22 yıl sonra gelen itiraf: Tecrübesizdik#Haluk Levent
Avrupa futboluna Erling Haaland damgası Galatasaray detayı... Kaçan balık büyük olduAvrupa futboluna Erling Haaland damgası! Galatasaray detayı... Kaçan balık büyük oldu#Erling Haaland
TJK’dan iki flaş transfer Yıldızlar geliyor…TJK’dan iki flaş transfer! Yıldızlar geliyor…#TJK
HABERLERAvrupa Haberleri

Alman Demir Yolları’nda grev son erdi

#Deutsche Bahn#Stephan Weil#Daniel Guenther
Alman Demir Yolları’nda grev son erdi

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile Alman Makinistler Sendikası (GDL) arasında, makinistlerin bir ay içinde üçüncü kez greve gitmesinin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde siyasilerin araya girmesiyle anlaşma sağlandı.

Haberin Devamı

YAKLAŞIK 3 haftadır sürdürülen görüşmelerde makinistlere önümüzdeki dönemlerde kademeli olarak yüzde 3.3 zam yapılması kararlaştırıldı. Ücretlerin ilk etapta 1 Aralık 2021’de yüzde 1.5 ve 1 Mart 2023 tarihinde de yüzde 1.8 artırılması karara bağlandı. Aynı zamanda ücret grubuna göre DB çalışanlarına 1 Aralık’ta 600 euroya kadar ‘korona primi’ ödenmesi karara bağlandı. 1 Mart 2022’de de ayrıca çalışanların hepsine 400 euro ‘korona primi” ödenmesi de öngörüldü. Deutsche Bahn şirketinin insan kaynaklarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Seiler yaptığı açıklamada, “Gordion düğümünü çözdük” ifadesini kullandı.

ÜLKE GENELİNDE BİR AYDA 3 KEZ GREV
GDL, Alman Demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ağustos ve eylül aylarında ülke genelinde 1 ay içinde üç kez greve gitmişti. Sonuncusu bir hafta süren grev, uzun mesafeli yük treni seferlerinin dörtte üçünün iptal edilmesine ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasına sebep olmuştu. Söz konusu anlaşmanın 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesi siyasilerin araya girmesiyle gelmesi dikkati çekti. Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Stephan Weil ve Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Guenther, seçim kampanyalarına ara vererek anlaşmaya aracılık etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deutsche Bahn#Stephan Weil#Daniel Guenther