Alman Demir Yolları’nda grev son erdi

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YAKLAŞIK 3 haftadır sürdürülen görüşmelerde makinistlere önümüzdeki dönemlerde kademeli olarak yüzde 3.3 zam yapılması kararlaştırıldı. Ücretlerin ilk etapta 1 Aralık 2021’de yüzde 1.5 ve 1 Mart 2023 tarihinde de yüzde 1.8 artırılması karara bağlandı. Aynı zamanda ücret grubuna göre DB çalışanlarına 1 Aralık’ta 600 euroya kadar ‘korona primi’ ödenmesi karara bağlandı. 1 Mart 2022’de de ayrıca çalışanların hepsine 400 euro ‘korona primi” ödenmesi de öngörüldü. Deutsche Bahn şirketinin insan kaynaklarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Seiler yaptığı açıklamada, “Gordion düğümünü çözdük” ifadesini kullandı.

ÜLKE GENELİNDE BİR AYDA 3 KEZ GREV

GDL, Alman Demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ağustos ve eylül aylarında ülke genelinde 1 ay içinde üç kez greve gitmişti. Sonuncusu bir hafta süren grev, uzun mesafeli yük treni seferlerinin dörtte üçünün iptal edilmesine ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasına sebep olmuştu. Söz konusu anlaşmanın 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesi siyasilerin araya girmesiyle gelmesi dikkati çekti. Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Stephan Weil ve Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Guenther, seçim kampanyalarına ara vererek anlaşmaya aracılık etti.