Alman bürokrasisi can aldı: Oturum izni alamayınca kendini astı!

Haberin Devamı

ALMANYA’ya turist vizesiyle geldikten sonra Nürnberg’de yaşayan araç çekme hizmeti (Abschleppdienst) veren Türkiye kökenli Alman vatandaşı Niğdeli Osman Yalın (63) ile Alman kanunlarına uygun olarak Nürnberg Evlendirme Dairesi’nde 9 Kasım 2023’te evlenen Afyonlu Ayşe Çubuk (53), aile birleşimiyle gelmediği için oturum vizesi alamayacağını öğrenince Rudens str 9 Nürnberg adresindeki evinde intihar etti.

Osman Yalın acı olayla ilgili şunları anlattı: “Ayşe, Alman kız arkadaşının davetlisi olarak turist vizesiyle Nürnberg’e gelmişti. Ortak tanıdıklarımızın girişimiyle tanışıp evlendik. Mutlu bir aile kurduğum Ayşe, burada zorluk çekmemek için Almanca kursuna başlamıştı. Ayşe’ye oturum izni almak için yabancılar dairesinden randevu talebinde bulunduk fakat kısa zamanda randevu alamayınca işlemlerin hızlanması için avukat tuttuk. Avukatımızın yaptığı yazışma sonunda ‘Ayşe tekrar Türkiye’ye gidecek ve aile birleşimiyle geldikten sonra oturum iznine başvurulacak. Ayşe 20 Temmuz 2024 tarihe kadar burayı terk etmesi gerekir’ ibaresi yer alan yazıyı görünce, sürülme korkusuyla strese ve bunalıma girdi. ‘Biraz sabret her şey düzelir’ dememe rağmen tedirginliği her geçen gün artıyordu. Ben iş için evden uzaklaştığımda sürekli Ayşe’yi arayıp bir isteği olup olmadığını soruyor sesini duyuyordum. Bir gün yine işten aradığımda telefonlarıma cevap alamadım. İşi yarıda bırakıp eve geldim odalarda Ayşe’yi aradım. Belki bahçeye inmiştir diye bahçede bağırarak aradım sonra çatı katına çamaşır sermeye çıkmıştır diye çatıya çıktığımda güzel eşimin asılı cansız bedenini görünce elim ayağım kesildi, ne yapacağımı biledim. Eşim bir haftadır morgda ve Türkiye’ye götürmek için izin bekliyorum.”Osman Yalın, “Almancası olmadan turist vizesiyle gelenlere iş ve oturum veren, ilticacılara iyi olanaklar tanıyan Almanya, turist vizesiyle gelip burada evi bulunan, geliri iyi olanla evlendiklerinde neden önce memleketine gönderiyor. Aile birleşiminde zorluklar çıkaran Almanya ailelerin parçalanması için elinden geleni yapıyor. Toplumun kanayan yarasına çözüm bulunmalı” dedi. Yalın’ın samimi arkadaşları mahalli sanatçı Hatip Can ve iş insanı Hıdır Yılmaz da, arkadaşlarının üzüntüsünü paylaşıyor, intihar eden Ayşe’nin morgdan en hızlı şekilde alınması için çaba sarf ediyorlar.