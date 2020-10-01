Alman bisiklet ustasından Türkiye turu

BİSİKLET ustası Reinhold Abt, 30 yıldır çalıştığı kendisine ait tamir atölyesini, geçirdiği bir rahatsızlık sonrası devrederek, 35 yıl önce iki arkadaşıyla birlikte gezdikleri Türkiye’ye bisikletle yolculuk yapmaya karar verdi. 20 Temmuz 2020 tarihinde Nürnberg’den bisikletiyle yola çıkan Reinhold Abt, Çekya’ya geçti. Sırasıyla Slovakya, Polonya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ı geçen Reinhold Abt, 9 Eylül’de İpsala sınır kapısından Türkiye’ye giriş yaptı. Reinhold Abt, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla illerini geçerek, Antalya’nın Demre ilçesine ulaştı. 10 gün Antalya bölgesinde gezecek olan Reinhold Abt, burada turunu tamamlayıp uçakla Nürnberg’e dönecek. Günde 50 ila 100 kilometre arası yol alan Abt, toplam 4 bin kilometre yol yapmış olacak. ‘GÜLER YÜZ DEĞİŞMEMİŞ’

Reinhold Abt, “35 yıl önce iki arkadaşımla Edirne’den giriş yapıp, aynı hattı takip ederek, Şanlıurfa’ya kadar gitmiştik. Dönüşümüzü Kapadokya, Konya, Ankara üzerinden yapmıştık. Ağır bir travma geçirdim. Her şeyi bırakarak bisikletle bir gezi planladım. Aklıma 35 yıl önce gezdiğim, çok mutlu olarak döndüğüm Türkiye, Ege ve Akdeniz sahilleri, Nürnberg’in kardeş şehri Antalya geldi. Türkiye’de çok şey değişmiş. Ama Türk insanın güler yüzlü oluşu, konukseverliği, yardımseverliği, içtenliği hiç değişmemiş. Doğa, tarih her şey harika. Geceleri sadece bir döşekle uyuyorum. Çadırım bile yok. Türkiye çok güvenli bir ülke. Ayrıca bu yollarda koronavirüs olacağı hiç aklıma gelmiyor. Türkiye’yi ve Türk insanını seviyorum” dedi.