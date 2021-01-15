Ali Uygar'Ä±n Ada'dan Erbaa'ya uzanan serüveni
Futbol hayatÄ±na Ä°ngiltereâ€™de baÅŸlayan Ali Uygar AvcÄ±, TFF 3. Lig ekiplerinden Erbaasporâ€™a 6 aylÄ±k imza attÄ±. Mavi- BeyazlÄ± Erbaaspor, 1999 doÄŸumlu saÄŸ kanat oyuncusu Ali Uygar AvcÄ±â€™yÄ± altÄ± aylÄ±ÄŸÄ±na renklerine baÄŸlamÄ±ÅŸ oldu.
21 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ futbolcu Ali Uygar AvcÄ±, Chelsea FC Futbol Akademisiâ€™nde yetiÅŸti, daha sonra Crawley Town U23 ve Trabzonspor U21 takÄ±mlarÄ±nda, oradan da TFF 1â€™nci Lig ekiplerinden Menemensporâ€™a transfer olmuÅŸtu. Menemenspor genÃ§ futbolcuyu daha fazla ÅŸans bulup tecrÃ¼be kazanmasÄ± iÃ§in devre sonuna kadar Erbaasporâ€™a kiraladÄ±. GenÃ§ oyuncu her iki ayaÄŸÄ±nÄ±da kullanabiliyor ve saÄŸ sol aÃ§Ä±k, forvet arkasÄ± mevkilerinde gÃ¶rev alabiliyor.
Erbaasporâ€™un renklerine kattÄ±ÄŸÄ± Ali Uygar AvcÄ±, manajeri Elif Neslihan SaÄŸÄ±râ€™da hazÄ±r bulunduÄŸu imza tÃ¶reni ile noter huzurunda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± imzalarÄ±nÄ± Erbaasporâ€™un, Manavgat'ta devre arasÄ± kampÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± otel salonunda gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
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