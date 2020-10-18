Ali Eren, Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıkıyor

EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Demirezen’in promotörü de olan Erol Ceylan, bu kemerin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Ali Eren’in bugüne kadar çıktığı 13 maçta tek yenilgi aldığı, onu da Amerika’da kolundan sakatlandığı için kaybettiğini belirten Ceylan, şunları söyledi: “Bu karne ile ‘Dünya çapındaki boksörler arasında zirvede ben de varım’ diyor. Sporcum daha önce de bu kemeri üç kez kazanmıştı bu karşılaşmayı alırsak dördüncü kez ülkemiz adına Avrupa Şampiyonluğu’nu kazanmış olacağız. Ağır sıklette bugüne kadar rahmetli Sinan Şamil Sam, ardından Erkan Teper ve Ali Eren Demirezen, Avrupa Şampiyonu olmuş sporculardır. Bundan sonraki hedefimiz ise Dünya Şampiyonluğu olacaktır. Maalesef pandemi dolayısıyla karşılaşmalar ve boks galaları iptal ediliyor yoksa şimdiye kadar en az dört beş maç daha yapmış ve şampiyonluğa daha çok yaklaşmış olacaktık.”

Antrenmanların büyük bir hızla devam ettiğini belirten başantrenör Bülent Başer ise, “Şu ana kadar herhangi bir sakatlığımız yok. Sporcum büyük bir hırsla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kemeri dördüncü kez beline takabilmek için çok istekli gözüküyor ve biz de bu yolda zafere ulaşabilmesi için canla başla yardımcı oluyoruz” dedi.

