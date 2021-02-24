Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'dan şaşırtan açıklama

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Brezilyalı Alex de Souza, sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşım yaptı. Efsane 10 numara, bir Beşiktaş taraftarının sosyal medya hesabından paylaştığı Beşiktaş pankartlı fotoğrafa ‘’ En büyük Beşiktaş. ‘’ yorumunu yazdı. Binlerce beğeni alan yoruma Brezilyalı oyuncu ayrıca siyah kalp işareti bıraktı.