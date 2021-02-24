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Avrupa
Haber Giriş: 24.02.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'dan şaşırtan açıklama

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Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'dan şaşırtan açıklama
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Fenerbahçe’nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza, Beşiktaşlı bir taraftarın sosyal medyada paylaştığı gönderiye, ‘’ En büyük Beşiktaş. ‘’ yorumunu yaptı.

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Brezilyalı Alex de Souza, sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşım yaptı. Efsane 10 numara, bir Beşiktaş taraftarının sosyal medya hesabından paylaştığı Beşiktaş pankartlı fotoğrafa ‘’ En büyük Beşiktaş. ‘’ yorumunu yazdı.

Fenerbahçe efsanesi Alex De Souzadan şaşırtan açıklama
Binlerce beğeni alan yoruma Brezilyalı oyuncu ayrıca siyah kalp işareti bıraktı.

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