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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.11.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Aktif vakalar korkutuyor

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Aktif vakalar korkutuyor
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Almanya’da korona vakaları hafta sonu da yüksek seviyede seyretti. Pazar günü her sağlık idaresi vaka sayısını Robert Koch Enstitüsü’ne bildirmiyor. Pazar günü vaka sayısı 10 bin 864 oldu.

Koronavirüs bulaşanların sayısı 929 bin 133’e ulaştı. Bir günde ölenlerin sayısı 90 artarak, 14 bin 122’ye yükseldi. Enstitü, aktif vaka sayısını 296 bin 200 olarak açıkladı. Acil Tıp (Divi), yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının arttığına dikkati çekti ve eylül ayından beri çok fazla zaman kaybedildiğini söyledi.

 

 

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