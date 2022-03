Aksaray Belediye Başkanı Londra’da hemşehrileriyle buluştu

Haberin Devamı

İNGİLTERE Aksaraylılar Derneği’nin organize ettiği kahvaltı programı Harringay bölgesindeki Devran Kitchen Restoranda öğle saatlerinde gerçekleştirildi. Derneğin Başkanı Murat Koç , Başkan Yardımcısı Dursun Nalbant, Genel Sekreter Engin Sicimoğulları ile restoranın Aksaraylı işletmecisi Elvan Acar ev sahipliğinde yapılan organizasyona 60 kişi katıldı. Aksaray Belediye Başkanı Dinçer burada yaptığı konuşmada, hemşehrileri ile bir araya gelerek, yapılan hizmetler ve yapılacak projeler hakkında bilgi paylaşımı yaptı. İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde ciddi bir Aksaraylı nüfusun yaşadığını belirten Başkan Dinçer, yurt dışındaki Aksaraylılar’ı çok önemsediklerini ifade etti. İngiltere’de yaşayan Aksaraylılar da, şehirle ilgili istek ve önerileri Belediye Başkanı’na ilettiler.Aksaray dışında yaşayan hemşehrileri arasında iletişim sağlamak amacıyla internet sitesi kurduklarını ve iki defa ‘Gurbetçi Festivali’ düzenlediklerini ve bunu sürdürmeyi amaçladıklarını anlatan Dinçer, “Aksaray’ın bir yüzü de Avrupa. Biz her zaman gurbetçi hemşehrilerimizle hem haliz. Onların sıkıntıları, dertleri, beklenti ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgiliyiz. Dolayısıyla ilişkilerimizi de artırmamız lazım. Çünkü, dün yine bir ortamda hemşehrilerimize ifade ettim. Türkiye olmak için, ülkenin bekası ve geleceği için en azından, aile ilişkilerimiz, düğünlerimiz, geleneklerimiz, ticaretimiz, tüm beşeri ilişkilerimizin hepsi birlikte olmaktan geçiyor. Biz birlikte olmak zorundayız. Bu kaderin bize vermiş olduğu bir misyon. Yüce Allah’ın milletimize yüklemiş olduğu misyon bu. Biz de bu kapsamda hem sizlere gelip bir selam verelim, görüşelim dedik. Benim 31 Mart itibarıyla göreve başlamamın üzerinden üç yıl geçti. Bu süreçte iki kez ‘Gurbetçi Festivali’mizi düzenledik” diye konuştu.Başkan Dinçer konuşmasında, Aksaray’ın bölgede çekim merkezi haline geldiğini hatırlatarak, nüfusunun da buna paralel olarak arttığının altını çizdi.Dışarıdan ziyaret edenlerin Aksaray’daki hızlı değişimi fark edebileceklerini kaydeden Dinçer şöyle konuştu: “Çevre illerimizle kıyasladığımızda, Aksaray’ımız bu illerin hepsinden iki kat büyüklüğe ulaşmış durumda. En son sayıma göre merkez nüfusumuz 247 bin. Merkeze bağlı köylerle beraber nüfusumuz 310 bin civarında. Bu da ciddi bir rakam. Aksaray büyükşehir olma yolunda ilerliyor. Bu ilerleme sürecinde biz gücümüzü yurtdışından alıyoruz. Dünyadaki en önemli güç insan kaynağı ve bunun yönetimi. Her şey insanla oluyor. Gücümüz insan kaynağımızdan geliyor. Allah’ın izniyle bu da gücümüzün bir göstergesi ve her geçen gün güçleniyor. Aksaray’ımız her geçen gün göç alıyor. Aksaray’ımız için biz ‘Orta Anadolu’da parlayan yıldız’ diyoruz. Yaptığımız projelerin hepsi Aksaray’ın geleceği için.” Dinçer, Londra’da kalacağı süre içinde diğer Aksaraylı dernekleri de ziyaret ederek hemşehrileri ile istişarelerini sürdüreceğini sözlerine ekledi. Etkinlik sonunda Dernek Başkanı Koç, Belediye Başkanı Dinçer’e, Türkiye’nin ünlü geleneksel İznik tabak hediye etti.