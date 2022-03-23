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Akaryakıtta indirim olmaması rahatsızlık yaratıyor!

#Christian Lindner#Dirk Engelhardt#Jens Südekum
Akaryakıtta indirim olmaması rahatsızlık yaratıyor

Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra artan akaryakıt fiyatları Almanya’da sorun olmaya devam ediyor. Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in, vatandaşın desteklerle rahatlatılacağı yönünde açıklamasına rağmen koalisyon ortakları arasında şu ana kadar bu konuda ortak bir karar alınamaması rahatsızlık yaratmaya başladı.

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BILD gazetesi, koalisyon ortakları arasında son yapılan toplantıda da vatandaşın akaryakıt fiyatlarında nasıl rahatlatılacağı konusunda sonuç alınamadığını duyurdu. Almanya Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Bertarafı Birliği Başkanı Dirk Engelhardt, hükümetin bu yönde hâlâ uzlaşma sağlayamamasını eleştirirken, Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in bir enerji zirvesi düzenlemesi gerektiğini ve buraya Başbakan Olaf Scholz ile Federal Ulaştırma Bakanı’nın da katılması gerektiğini söyledi.

GÜNLÜK 70 MİLYON EURO FAZLA ÖDENİYOR
Öte yandan ünlü ekonomist Prof. Jens Südekum, akaryakıtta birden artan fiyatlar nedeniyle otomobil kullanıcılarının günlük ortalama 70 milyon euro fazla para ödediğini kaydetti. Südekum, savaş başladıktan sonra akaryakıt fiyatlarının litre başına ortalama 40 cent zamlandığını kaydetti. Belçika ve Hollanda’nın akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşılık KDV oranını düşürdüğü ve Fransa ile İsveç’in ise litre başına 15 ile 12 cent arasında destek verdiği belirtildi. Koalisyon ortaklarının ya doğrudan benzin istasyonunda depolarını indirimli dolduracağı veya vergide indirim sağlanacağı seçenekleri üzerinde durduğu ifade edildi. Ancak bu hafta tamamlanmadan bir noktada uzlaşma sağlanması bekleniyor.

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#Christian Lindner#Dirk Engelhardt#Jens Südekum

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