‘Ak Yakalı Kara Önlükler’i anlattı

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KİTABINDAN şiir ve anılarının okunmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Akpınar, kitaba adını veren anısını da anlattı. Akpınar, kapak fotoğrafında beyaz yakalı, siyah önlüklü öğrencileriyle birlikte çekildiği fotoğrafın yer aldığı kitabını imzaladı. Mayıs ayında Yay Yayıncılık tarafından çıkan kitap, Turan Akpınar’ın Anadolu’nun ortasında (Çorum) başlayıp, ülkenin en doğusuna (Hakkari), oradan İstanbul’a ve sonunda Almanya’nın ortasındaki Oberursel ve Steinbach’a uzanan yaşam öyküsüyle bazı şiirlerini içeriyor. Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde başladığı öğretmenliği Almanya’da sürdüren ve buradan emekli olan Akpınar’ın kitabında, kişisel arşivinden fotoğraflar da yer alıyor. Kitaptaki öyküler, Akpınar’ın Almanya’ya öğretmen olarak atandığı 1979 yılına kadar olan bölümünü içeriyor.

Erzincan’da 1949’da dünyaya gelen Akpınar’ın çocukluğu Çorum’da geçti. 1970-76 yıllarında gönüllü olarak gittiği Yüksekova’ya bağlı bir köy okulunda, daha sonra İstanbul Bayrampaşa’da öğretmenlik yaptı. Bu arada Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Türkçe Bölümü’nü de bitiren Akpınar, 1979 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Almanya’ya atandı ve Heilbronn bölgesinde Türkçe öğretmeni olarak çalışmaya başladı. TÖB-DER (Türkiye Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği) bünyesindeki faaliyetleri nedeniyle 12 Eylül askeri darbesinden sonra soruşturmaya uğrayan Akpınar, memuriyetten istifa etti ve Almanya’da kaldı. 1985’ten itibaren Hessen Kültür Bakanlığı bünyesinde Türkçe ana dil dersi öğretmeni olarak çalışan Akpınar, Frankfurt yakınlarındaki Taunus bölgesindeki okullarda çalıştı ve 2009 yılında emekli oldu. Akpınar, yaşamını kendisi gibi emekli öğretmen olan eşiyle birlikte Steinbach’ta sürdürüyor ve yılın bir bölümünü Türkiye’de geçiriyor. Akpınar, Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF), Hessen Türk Öğretmenler Derneği (TÖDER), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (GEW) üyesi.