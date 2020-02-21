AGİT’ten ırkçı saldırıya tepki

AGİT Parlamenterler Asamblesinin kış dönemi toplantılarına katılmak üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Türk Heyeti Başkanı Avcı, Türk gazetecilere, iki gündür AGİT bünyesinde yürütülen çeşitli komisyon toplantılarına katıldıklarını söyledi. Hanau’dan gelen acı haberlerin yüreklerini yaktığını belirten Avcı, Türk heyeti olarak hem taziye ve başsağlığı dileklerinde bulunmak hem de hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve rahmet dilemek üzere bu açıklamayı yapmaya karar verdiklerini söyledi. Avcı, heyetin AGİT bünyesinde ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi konuların da ele alındığı toplantılara katıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

‘HER YERDE SÖYLEDİK’

“Özellikle Avrupa’da yükselmekte olan ırkçı, şoveniz, yabancı düşmanı, İslamofobik eğilimlerin arz ettiği tehlikelerin somut bir örneğiyle karşı karşıya olduğumuzu bütün arkadaşlarım, katıldıkları komisyon toplantılarında vurguladı. Türk heyeti olarak, AGİT Parlamenterler Asamblesi’nin bir ortak açıklama yaparak, Avrupa’da yükselmekte olan bu tür tehlikeli eğilimlere bir kez daha dikkat çekmesi ve tedbirler alması için önerilerde bulunmasının yerinde olacağını vurguladık.”

AGİT Parlamenterler Asamblesi’nin Türk heyetinde Avcı’nın yanı sıra eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum milletvekili Recep Akdağ, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Gaziantep milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, CHP Kocaeli milletvekili Haydar Akar ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum milletvekili Kamil Aydın yer alıyor.