Afete karşı SMS uyarı sistemi geliyor

FEDERAL İçişleri Bakanlığı’nda yapılan kriz toplantısında eleştirilerin hedefi olan İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in, çalışanlarına, SMS uyarı sisteminin mutlaka hayata geçmesi gerektiğini söylediği belirtildi. Federal İçişleri Bakanı’nın bu hafta içinde telekomünikasyon şirket temsilcileriyle bir araya gelerek SMS ile uyarı sisteminin nasıl gerçekleşebileceği ve teknik altyapı konusunda değerlendirme yapacağı kaydedildi.

40 MİLYON EUROYA MAL OLACAK

Doğal afet durumlarında her vatandaşın cep telefonlarına gönderilecek uyarı mesajları için gerekli teknik altyapının yaklaşık 40 milyon euroya mal olması bekleniyor. Öte yandan Almanya’da 2000 yılına kadar cep telefonları üzerinden SMS’le uyarı mesajları gönderilen sistemin bulunduğu ancak daha sonra sistemin eski olduğu gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi. Buna karşılık ABD, İsrail, Japonya gibi ülkelerin ise uyarı sistemlerini sürekli geliştirdiği kaydedildi.