AfD’ye karşı Sol Parti formülü

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Schleswig-Holstein Başbakanı Daniel Günther (CDU), Sol Parti ile AfD’nin aynı kefeye konulamayacağını belirtirken, örneğin Thüringen’de iktidara doğru ilerleyen AfD’nin engellenmesi için Sol Parti ile iş birliği yapılabileceği sinyali verdi. Günther “Thüringen’in Sol Partili Başbakanı Bodo Ramelow, demokrasi için bir tehlike oluşturmamaktadır. Ramelow, değer verdiğim ve Eyalet Başbakanları Konferansı’nda birlikte çalıştığımız zeki bir insandır” dedi. Frankfurter Allgemeine Zeitung’a bir demeç veren Günther, şunları söyledi: “Birçok alanda Sol Parti ile ciddi görüş ayrılıklarımız var. Ben de Sol Parti ile koalisyon oluşturulmasından yana değilim. Ama yıllardır eyalet başkanı olarak görev yapan bir politikacının partisi olan Sol Parti, Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından faaliyetleri izlenen ve ‘kesinleşmiş aşırı sağcı’ statüsünde olan AfD ile aynı kefeye konulmamalı.” Günther, bu sözleriyle çok açık bir biçimde AfD’nin iktidara gelmesini engellemek için Sol Parti ile iş birliği yapılmasından yana olduğu sinyali verdi.

Bodo Ramelow

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ANKETLERE GÖRE AfD ÖNDE

Almanya’nın Thüringen eyaletinde bu hafta sonu seçin olsa AfD’nin yüzde 30, CDU’nun yüzde 20, Birlik Sahra Wagenknecht’in (BSW) yüzde 16, Sol Parti’nin yüzde 16, SPD’nin yüzde 7, Yeşiller’in yüzde 5 ve FDP’nin yüzde 3 oy alması bekleniyor. Bu veriler ışığında CDU’nun Sol Parti ve Sol Parti’yi terk edenlerin kurduğu BSW ile iş birliği yapmasının kaçınılmaz gibi görünüyor.