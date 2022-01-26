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HABERLERAvrupa Haberleri

AfD’nin cumhurbaşkanı adayı CDU’dan kovuldu

#Afd’Nin Cumhurbaşkanı Adayı CDU’Dan Kovuldu#Max Otte#AVRUPADAN HABERLER
AfD’nin cumhurbaşkanı adayı CDU’dan kovuldu

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), ırkçı, yabancı ve İslam düşmanı sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Max Otte’yi partiden attı.

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1991 yılından beri üyeleri olan Alman ve Amerikan vatandaşı Max Otte’nin “Cumhurbaşkanı adayı gösterilmekten gurur duyarım” diyerek adaylıkta ısrar etmesi üzerine, dün akşam olağanüstü bir toplantı yapan CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK), Otte’nin partide yeri olmadığına karar verdi. CDU yönetimi, AfD ile kesinlikle iş birliği yapmadıklarını ve bundan sonra da yapmayacaklarını vurgularken, “Böyle bir partinin aday gösterdiği birinin de partimizde yeri yoktur” görüşünde birleşti. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan CDU’nun ‘geçici’ Genel Sekreteri Paul Ziemiak, “İlgili parti kurumu somut kararını verinceye kadar Max Otte derhal geçerli olmak üzere partiden ihraç edilmiştir. Max Otte’nin, AfD’nin siyasi oyunlarına gelmesi cumhurbaşkanı makamına hiç de saygısı olmadığını gösterdiği gibi, bizim demokratik ve parlamenter düzenimizle de kesinlikle bağdaşmamaktadır. Böyle birinin CDU’da yeri olamaz” açıklamasında bulundu.
CDU ile resmi bir bağı olmadığı halde muhafazakâr değerleri savunan ve bazı Hıristiyan Demokratlar’ın da yer aldığı ‘Değerler Birliği’ isimli derneğin başkanlığını yapan ekonomist yazar Max Otte, gönüllü olarak partiyi terk etmesinin söz konusu olmadığını yineledi. Bir dönem AfD güdümlü Desiderius Erasmus Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak da görev yapan Max Otte, CDU yönetiminin kararına itiraz edeceğini açıkladı.

 

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