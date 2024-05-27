AfD’den ‘Nazi dostuna’ ihraç kararı

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ALMANYA’da sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri lider adayı Maximilian Krah, seçim kampanyasına katılmasının yasaklanması üzerine partinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliğinden istifa ederken, Federal Meclis milletvekili Matthias Helferich’in de partiden ihraç edilmesi istendi. Sosyal medyadaki bir paylaşımda kendisini Nasyonal Sosyalistlerin (NS), yani Nazilerin ‘dost yüzü’ olarak niteleyen 35 yaşındaki Matthias Helferich’in partiden ihraç edilmesi için AfD Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Teşkilatı harekete geçti. Teşkilat, bu yöndeki açıklamaların partiye zarar verdiği gerekçesiyle oy birliğiyle Matthias Helferich’in tüm üyelik haklarının elinden alınmasına ve partiden ihraç edilmesine karar verdi. Bu konuda son kararı Tahkim Kurulu’nun vereceği belirtilirken, 2021 yılından beri Federal Meclis milletvekili olan Matthias Helferich, AfD KRV Teşkilatı’nın bu kararının hukuksal hiçbir dayanağı olmadığını söyledi.