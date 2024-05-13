AfD’de Höcke krizi: Üyelerden ihraç tehdidi!

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ALMANYA’da son dönemlerde bazı politikacılarının lehine propaganda yapıp Rusya’dan parasal destek aldıkları ve bazı çalışanlarının da Çin adına casusluk yaptıkları suçlamalarına hedef olan sağ popülist Almanya için Alternatif’te (AfD) ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. Almanya’da geçerli yasalara göre yasak olduğu halde katıldığı etkinliklerde Nazi sloganları attığı için hakkında dava açılan ve mahkeme tarafından kendisine ‘faşist’ denilmesine izin verilen AfD Thüringen Teşkilat Başkanı Björn Höcke’ye bazı parti üyelerinin isyan bayrağı açtığı ortaya çıktı. Parti içinde Höcke’nin tutumuna karşı çıkan bir grup, 26 Mayıs’ta Thüringen’de yapılacak yerel seçimlere bazı bölgelerde kendi aday listeleriyle girmeyi planladıklarını ilan ederken, partiden ihraç tehditleri de geldi.

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‘GERÇEK AfD’Yİ SAVUNAN BİZLERİZ’

AfD Thüringen Teşkilat Başkan Yardımcısı Torben Bregada, “Parti tüzüğüyle bağdaşmayan tutum sergiledikleri ve partiye zarar verdikleri” gerekçesiyle 9 üyenin partiden ihraç edilmesi için girişimde bulunduklarını açıkladı. İhraç edilmesi istenen üyeler arasında bulunan Thüringen Eyalet Parlamentosu AfD milletvekili Karlheinz Frosch, “Gerçek AfD’yi savunan bizleriz. Partiye bizler değil, zaman zaman yaptığı yersiz ve anlamsız açıklamalarıyla Björn Höcke zarar vermektedir” diyerek parti liderine ağır suçlamalarda bulundu. Höcke’nin karşı çıkmasına rağmen Saalfeld-Rudolstadt bölgesinden delegelerin tam desteğiyle eylül ayında yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimleri için yeniden milletvekili adayı gösterilen Frosch, kendilerinin değil, Björn Höcke’nin partiden ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.