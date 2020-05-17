AfD ‘Kalbitz’ kavgası

AŞIRI sağcı düşünceleri taşıyan üyelerin oluşumu olarak bilinen ve bu yüzden de iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından takibe alınan ‘Pfülgel’ kanadının lideri Höcke, “Partinin bölünmesine ve dağıtılmasına izin vermeyeceğim. Üyelerimiz ve partiye oy veren seçmen de aynen benim gibi düşünüyor” sözleriyle AfD Genel Başkanı Jörg Meuthen’ı hedef aldı. Höcke, Meuthen ve bazı yönetim kurulu üyelerini partinin içinde gerçek alternatiflerin kendisine yer bulmasını engellemekle suçladı. Sadece Höcke değil, AfD’nin Federal Meclis Grup üyesi bazı milletvekilleri de parti Meuthen ve yönetimini bölücü olmakla suçladı.

ÜYELERİ UYARDI: ‘İSTİFA ETMEYİN’

AfD Yönetim Kurulu cuma günü aldığı kararla Kalbitz’i AfD’ye üye olurken yasa dışı aşırı sağcı ‘Vatansever Alman Gençlik’ örgütü üyesi olduğunu gizlediği gerekçesiyle üyelikten çıkarmıştı. İhraç kararına AfD Federal Meclis Grup Eş Başkanları Alice Weidel ve Alexander Gauland da karşı çıkmış, yönetimin bu yönde karar almamasını önermişlerdi. Ancak parti yönetimi bu uyarıyı dikkate almadı. Alınan karar ikilinin yenilgisi olarak yorumlanırken, Meuthen’ın da zaferi olarak değerlendirilmişti. Partiden ihraç edilen Kalbitz ise sempatizanlarına ve destekçilerine, “Partiyi terk etmeyin ve istifa etmeyin” çağrısında bulunmuş, bu çağrısı ciddi kavgaların yaşanacağına işaret olarak değerlendirilmişti.

KARARA İTİRAZ EDECEK

Parti üyeliğinden atılan Kalbitz’in AfD Brandenburg Eyalet Meclis Grup Başkanı olarak görevinde kalıp kalmayacağı da tartışma konusu oldu. Bağımsız bir milletvekili olarak parti grubunun başında kalması, AfD’li eyalet meclis milletvekillerinin tutumuna bağlı. Gauland ve Weidel, Kalbitz’in görevini sürdürmesini istiyor. Ancak bunun ne kadar mümkün olacağı bilinmiyor. Kalbitz, parti üyeliğinden atılma kararına önümüzdeki günlerde itiraz edecek.