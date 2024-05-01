‘AfD huzuru bozamaz’

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TÜRKİYE ile Almanya arasında ilişkilerin tarihe dayandığını, iki ülke arasında ekonomik, ticari ve turistik ilişkilerin iyi olduğunu belirten Hermann, şunları söyledi: “Nürnberg ile Antalya arasındaki kardeşlik bağları da Türk polisi ile Bavyera eyalet polisi arasında iş birliği de çok sıkı. Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretinde de gördüğümüz üzere, her iki ülke arasında siyasi ve dış politika konularında fikir ayrılıkları olsa da her konuda ilişkilerimiz gelişmekte. Geçmişi çok eski tarihe dayanan Almanya-Türkiye ilişkilerimizi korumalıyız.” Hermann, bir gazetecinin, aşırı sağcı AfD’nin Bavyera’da minare yasağı istemesinin Müslüman-Türk toplumunu rahatsız ettiğini söylemesi üzerine, Bavyera’da herkesin güven ve huzur içinde eşit haklara sahip olarak yaşadığını, AfD oyunu artırsa da huzuru ve dostlukları bozamayacağını söyledi.

Dr. Siegfried Zelnhefer, Joachim Hermann, İdris Taş