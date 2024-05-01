‘AfD huzuru bozamaz’

TÜRKİYE ile Almanya arasında ilişkilerin tarihe dayandığını, iki ülke arasında ekonomik, ticari ve turistik ilişkilerin iyi olduğunu belirten Hermann, şunları söyledi: “Nürnberg ile Antalya arasındaki kardeşlik bağları da Türk polisi ile Bavyera eyalet polisi arasında iş birliği de çok sıkı. Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretinde de gördüğümüz üzere, her iki ülke arasında siyasi ve dış politika konularında fikir ayrılıkları olsa da her konuda ilişkilerimiz gelişmekte. Geçmişi çok eski tarihe dayanan Almanya-Türkiye ilişkilerimizi korumalıyız.” Hermann, bir gazetecinin, aşırı sağcı AfD’nin Bavyera’da minare yasağı istemesinin Müslüman-Türk toplumunu rahatsız ettiğini söylemesi üzerine, Bavyera’da herkesin güven ve huzur içinde eşit haklara sahip olarak yaşadığını, AfD oyunu artırsa da huzuru ve dostlukları bozamayacağını söyledi.
‘AfD’NİN TALEBİ REDDEDİLDİ’
Hermann, “AfD’nin minarelere yasak talebi Müslümanlara karşı bir antipati uyandırma çabası. AfD yasak istedi ancak bu diğer partilerin oylarıyla reddedildi. Almanya’nın birçok kentinde kanunlara, yasalara uygun olarak imar izinleri alınarak mescitler, camiler inşa ediliyor. Bunların içinde minareli olanlar da var. İnsanlarımız, inançlarından ve ibadetlerinden mahrum edilemez. Dini inançlarından dolayı insanları yargılayanların ön yargılarından kurtulması gerekir” diye konuştu.
Türkiye’den Almanya’ya gelen imamlarla ilgili de konuşan Herrmann, “Burada doğup büyüyen, Almanca dini bilgisi olan Almanca dini eğitim verebilecek gençlerden imam olmalarını savunduğumu bilen bazı politikacılar, ‘Türkiye’den gelecek imamlar istemiyorum ve imamlara karşıyım’ gibi izlenim sergiliyor” dedi.
AGC Başkanı İdris Taş
da iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesinden yana olduklarını söyledi. Herrmann, kendisini Antalya’ya davet eden İdris Taş’a, Nürnberg Basın Kulübü’nün ziyaretinde heyette yer alacağına dair söz verdi.Dr. Siegfried Zelnhefer, Joachim Hermann, İdris Taş