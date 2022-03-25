Roman Abramovich’in Göztepe pazarlığında dudak uçuklatan rakam!

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Göztepe’de yaşanan sürpriz istifaların ardından maruz kaldığı yaptırımlar nedeniyle Chelsea’dan uzaklaşıp sarı kırmızılı takıma yönelen Rus milyarder Roman Abramovich’in pazarlık masasındaki rakamın 80-100 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

Yeni Asır’ın haberine göre, başkanlığı ikinci kez bıraktığını açıklatan iş insanı Mehmet Sepil ve yönetimi perşembe günü Urla'daki tesislerde toplandı. Toplantının ardından İzmir'e dönen Sepil, Ankara'da ünlü Rus iş insanı Roman Abramovich'in vekili Türk iş insanı ile yaptığı toplantı detaylarını aktarırken kulübün değeri de bu zirvede belirlendi.

Uluslararası Deloitte Football Money League şirketinin Göztepe kulübü için 60 milyon dolar teklif ettiği öğrenildi.

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DELOİTTE'NİN BİÇTİĞİ DEĞER 60 MİLYON DOLAR

Uluslararası Deloitte Football Money League şirketinin Göztepe kulübü için biçtiği değerin 43 milyon ile 60 milyon dolar arasında olduğu ortaya çıkarken, Sepil ve kurmaylarının bu rakamın çok üzerinde bir rakamda karar kıldığı öğrenildi.

Roman Abramovich ve Göztepe'nin profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı öğrenilirken, pazarlık masasındaki rakamın 80 ila 100 milyon dolar civarında olduğu kulüpten sızan bilgiler arasında.

8 YILDA 65 MİLYON DOLAR HARCADI

Başkan Sepil, yönetimden bazı kişilerin 'Görevi bırakma' çağrısına rağmen istifadan geri adım atmazken, toplantıda Rus milyarderin Türk temsilcisi ile Ankara'daki bir ofiste yaptığı görüşmelerin tüm detaylarını tek tek kurmaylarına anlattı. 8 yılda 65 milyon dolar civarında bir harcama yapan Sepil'in, Roman Abramovich ile maddiyat dışında kulübün işlevleri ile ilgili pürüzleri gidermeye çalıştığı öğrenildi.