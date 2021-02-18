AB’den 5 maddelik yeni ödev

MODERNA şirketinin mRNA teknolojisiyle geliştirdiği aşının 150 milyonu bu yıl geri kalanı ise 2022’de teslim edilecek. Öte yandan AB Komisyonu gelecek yıllarda da koronavirüsü ve benzer salgınlarla mücadele için 5 maddelik bir de plan hazırladı. Buna göre;

* Virüsün mutasyonlarının daha erken tespit edilebilmesi için araştırmalara yatırım yapılacak. AB ülkelerine bunun için 75’er milyon euro destek verilecek.

* Virüsle ilgili elde edilen bilgilerin aşı üretimine uyarlanması ve yeni çıkan mutasyonlara göre de aşı geliştirilmesi için araştırma projelerine 150 milyon euro destek verilecek.

* 16 AB ülkesi ve 5 diğer ülkenin yer aldığı aşı çalışmaları arasında network sağlayan Vaccelerate adlı klinik araştırma sonuçları daha hızlı bir şekilde veri aktarımı yapacak.

* Avrupa Aşı Ajansı EMA, daha hızlı çalışması ve karar alması için yapılandırılacak.

* Aşıların üretim kapasiteleri genişletilmesi için imkânlar artırılacak ve tedarik zinciri garantiye alınacak.

AFRİKA MUTASYONU

AstraZeneca’nın koronavirüs aşısının tartışmalı olduğu haberlerinden sonra şimdi de BionTech/Pfizer’in geliştirdiği aşının Güney Afrika türü mutasyona karşı üçte iki oranında daha az etkili olduğu açıklandı. Bu tür mutasyonlu virüs kapan enfekte hastalarda aşıya rağmen daha az antikor üretildiği tespit edildi. BionTech, farklı mutasyonlar üzerindeki aşı geliştirme çalışmalarını güncelleyeceklerini duyurdu.

AŞI TERCİHİ KALKTI

Berlin’de AstraZeneca aşılarına ilginin azalması üzerine bundan böyle aşı olmak isteyenlerin aşı tercih etmelerine imkân tanınmayacak. Berlin Sağlık Senatörlüğü, daha önce aldığı bir karar doğrultusunda aşı olacakların istedikleri aşıyı olabilmelerine olanak sağlıyordu. Ancak AstraZeneca aşısına karşı ilginin azalması ve çok sayıda doz aşının raflarda birikmesi üzerine, 65 yaş altındakilerin bundan böyle aşı seçemeyecekleri kararı alındı. Senatörlük, aşı olacakların kendilerine gelen davetiyedeki aşı merkezinde hangi aşı yapılıyorsa o aşıdan olacaklarını belirtti.