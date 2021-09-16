AB ‘nitelikli göçmenleri’ çekmek için mavi kart uygulamasını güncelledi

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AB Mavi Kart Yönetmeliği’nde reform amacı taşıyan yeni kurallar, Avrupa Parlamentosu’nda yapılan oylamada kabul edildi. Böylece, önemli sektörlerdeki işçi açığını kapatmak için AB vatandaşı olmayan yüksek nitelikli kişilerin AB ülkelerince göçmen olarak kabul edilmelerinde bazı kolaylıklar sağlandı. Buna göre, mavi karta başvuranların en az 6 aylık bir iş için sözleşme veya bağlayıcılığı olan bir iş teklifi sunması gerekecek. Daha önce bu süre 12 ay olarak uygulanıyordu. Çalışana ödenecek maaş tutarının alt sınırı da düşürüldü. Mülteciler gibi uluslararası korumadan faydalanan kişiler de artık iltica veya koruma statüsü kazandıkları ülke dışında tüm AB ülkelerinde mavi karta başvurabilecek.

BAŞKA BİR AB ÜLKESİNE YERLEŞEBİLECEK

Enformasyon ve iletişim teknolojileri sektörü gibi belli alanlarda mesleki niteliklerin onaylanması da ilgili iş tecrübesinin kanıtlanmasıyla mümkün olacak. Mavi kart sahipleri, kartı aldıkları ülkede 12 ay geçirdikten sonra başka bir AB ülkesine yerleşebilecek. Mavi kartı olanların aile birleşimleri ve aile bireylerinin iş piyasasına erişimi hızlandırılacak. AB Mavi Kart Yönetmeliği 2009’dan beri yürürlükte. Ancak AB yönetimi, sistemin kritik sektörlerde AB’nin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli göçmenleri çekmede yeteri kadar başarılı olamadığı gerekçesiyle mavi kart uygulamasını reformdan geçirmeye karar vermişti. Mavi kart, 2019’da çoğu Almanya tarafından 36 bin 809 göçmene verildi.