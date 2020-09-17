Aachen’deki lastik fabrikasını kapatıyor

FABRİKA son yıllarda büyük zarar ettiğini açıklamış ve şirket eylül ayı başında kemer sıkma politikasına geçmişti. Continental Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elmar Degenhart, “Otomotiv endüstrisinin tamamı şu anda muazzam zorluklarla karşı karşıya. Son 70 yıldaki krizlerinden hiçbiri daha büyük veya daha şiddetli olmadı. Bu da bizleri önemli ölçüde olumsuz etkiledi” dedi.

Lastik bölümünün hâlâ nispeten kâr ettiği belirtilirken, IG BCE sendikası bu nedenle fabrikanın kapatılma planlarını şiddetle eleştirdi. Continental, geçtiğimiz yıl ‘2019-2029 Dönüşüm’ başlıklı yapısal programını başlattı. Eylül ayının sonundan bu yana 3 bin kişi işten çıkarıldı. Gruba göre işten çıkarmaların 2025 yılına kadar en az yüzde 90 oranında uygulanması gerekiyor. Covid-19 virüsü nedeniyle Almanya’da çok sayıda şirket üretimine ara vermiş veya tamamen durdurmuştu.