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Avrupa
İlhan BABA / NÜRNBERG
Haber Giriş: 15.03.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

A6 otobanında feci kaza... 1 Türk öldü

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A6 otobanında feci kaza... 1 Türk öldü

Almanya’nın Nürnberg kentinde 54 yaşındaki Ispartalı Metin Ergin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Nürnberg’de kuaförlük yapan eşiyle birlikte Manheim’deki akrabalarına taziye ziyaretine giden Metin Ergin, A6 otobanında aracının egzozundan ses geldiğini duyunca sağa çekti. Ergin ikaz üçgenini belli bir mesafede koyup aracına dönerken, eşi Fatma Ergin de Alman Otomobil Kulübü’nü (ADAC) arayıp yardım istedi. Metin Ergin tam egzozu incelemeye başladığı sırda arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Eşi Fatma Ergin ise hastanede tedavi altına alındı. Nürnberg-Heilbronn otobanı saatlerce kapalı kaldı. Edinilen bilgiye göre Metin Ergin’e çarpan sürücünün sağlık sorunları olduğundan hareket ediliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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