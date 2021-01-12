91 sahte başvuru yaptı, ‘Tiyatro’ dedi

MÜNİH’te yargılanan Tayfun Y., 14 Mayıs 2020’de Aşağı Saksonya’daki evinde yatakta olduğu sırada yakalandığını ve o günden beri haksız yere hapiste tutulduğunu söyledi. 30 sayfalık savunma hazırlayan sanık, polislerin evinin kapısını kırarak içeri girdiklerini, silahların namlularını da kendisine doğrulttuğunu belirterek, “Beni öldürmeye çalıştılar. Onlara karşı adam öldürmeye teşebbüsten suç duyurusunda bulanacağım, şikâyetçiyim” dedi. Evinde kendisine ait özel eşyaların ve kız arkadaşının çıplak fotoğraflarının da polisler tarafından alındığını belirten Tayfun Y., Alman vatandaşı olduğunu ve Türk vatandaşlığını kabul etmediğini belirtti. Kendisine kötü muamelenin yapıldığını da söyleyen sanık, tutuklama sırasında yüzüne vurulduğu için diş dolgusunun düşüp kaybolduğunu iddia etti. Müzik yapımcısı olduğunu söyleyen Tayfun Y., kendisini kasap ve spor stüdyosu işletmecisi gibi farklı iş yerlerinin sahibi olarak göstererek hibe başvurusu yapmakla suçlanıyor. Savunmasının sonunda kendisinin evinden alınıp Bavyera’da cezaevine konulmasını büyük bir tiyatro oyunu olarak değerlendirdi. PARAYI ALAMADAN YAKALANDI

Tayfun Y., Londra’da yaşadığı halde hibe yardımı almak için Almanya’ya gelip Baden Württemberg, Bavyera, Saarland, Berlin, Kuzey Ren Vestfalya ve Hessen eyaletindeki bankalara 91 başvuru yapmış, paranın da Dortmund’daki Sparkasse hesabına yatırılmasını istemişti. 3 banka toplamda 68 bin euroyu belirtilen hesaba yatırırken, 10 banka da parayı yatırmak için işlemleri tamamlamıştı. Ancak polisin devreye girmesiyle havale işlemleri durdurulmuştu. Bunun üzerine evine baskın yapılan sanık yakalanarak cezaevine konulmuştu. Mahkemenin sanıkla ilgili kararını şubat ayında vermesi bekleniyor.