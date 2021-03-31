9.8 milyar euro ciroyla 100 yıllık devleri sollayacak

KORONAVİRÜSE karşı geliştirdiği aşıyla insanlığa umut olan BioNTech, Almanya’nın en büyük ilaç şirketleri arasında yerini aldı. Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Prof. Dr. Özlem Türeci’nin 2008 yılında kurduğu BioNTech biyoteknoloji şirketi önceki gün 2020’ye ait yıllık bilançosunu ve 2021 tahmini verilerini açıkladı. BioNTech, güncel duruma göre 2021 yılında Kovid-19 aşısından 9.8 milyar euro ciro elde etmeyi planlıyor.

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK İLAÇ ŞİRKETİ

Buna göre BioNTech’in çok eski geçmişi olan birçok Alman ilaç şirketini geride bırakarak, Bayer ve Boehringer Ingelheim’dan sonra Almanya’nın üçüncü büyük ilaç şirketi olacağı tahmin ediliyor. Sadece 13 yıl önce kurulan BioNTech’in yüzlerce yıllık geçmişi olan ve Alman İmparatorluğu döneminde Almanya’nın en güçlü ilaç firması olan Merck Grubunu 2021’deki cirosuyla geride bırakabileceği belirtildi.