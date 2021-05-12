‘8 yıl boyunca hizmete hazırım’

Genç yaşta Belediye Başkanı seçildiniz. Bu yaşta Belediye Başkanı olarak sorumluluk almak nasıl bir duygu?

Her şeyden önce bana bu imkânı tanıyan Sandhausen halkına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Büyük bir mutluluk yaşıyorum. Genç yaşta bana bu güvenin gösterilmiş olması beni çok sevindirdi ve bu güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım. Seçim süreci boyunca oldukça yoğun bir çalışma temposu içine girmiştim bana destek olan dostlarım ve arkadaşlarımla. Şimdi öncelikle biraz dinlenme ve bu güzel çalışmanın sonucunu özümseme zamanı. Üzerimden kalkan seçim baskısı dolayısıyla bir rahatlamanın oluştuğunu belirtmek isterim. Şimdi büyük bir motivasyonla bana güvenen Sandhausen halkının bana verdiği görevi yerine getirmeye ve önümüzdeki 8 yıl boyunca Sandhausen için yürekten çalışmaya hazırım. Sandhausen halkının hepsinin Belediye Başkanı olarak hizmet edeceğim. Partilerüstü olarak çalışacağımı herkes görecek. Sandhausen için Sandhausen halkıyla beraber güzel çalışmalar yapacağız. Tekrar herkese çok teşekkürler.





Siyaset ilk nereden geliyor? Ailede aktif siyasetle ilgilenen var mı?

Ailede politika ile ilgili olarak her zaman konuşmalar oluyordu. Dayılarım özellikle aktif olarak derneklerde ve partilerde o dönemde çalışmalar yapıyorlardı. Aile içindeki bu konuşmalar benim siyasete olan ilgimi daha da artırdı. Bundan dolayı genç yaştan itibaren siyasetle ilgilenmeye başladım ve partiye üye oldum. 2016 yılında da Sandhausen Belediye Meclisi’ne seçilerek siyaseten ilk ciddi görevi üstlenmiş oldum.



Hukukçu olarak çalışmayı bırakacak mısınız?

01.07.2021 tarihinden itibaren görevim Belediye Başkanlığı. Tek amacım o tarihten itibaren Sandhausen’e hizmet etmek.

Gelecekte siyasette üst düzeyde bir kariyer hedefiniz var mı? Milletvekilliği veya bakanlık gibi.

Benim için öncelikli olan önümüzdeki yıllarda Sandhausen’e elimden gelen en iyi hizmeti yapabilmektir. Sandhausen halkının bana vermiş olduğu görevi layıkıyla yerine getirmek ve Sandhausen’i daha ileri bir yere taşımak önceliğim. Sandhausen halkıyla ve yöneticisiyle bunu başaracak güçteyiz. Seçim süresince söylediğim ‘Sandhausen kalbimde/kalbimizde’ şiarına uygun olarak çalışmamı yapacağım ve bana güvenenleri mahcup etmemek için çalışacağım.





Aileniz nasıl tepki gösterdi, neler hissetiler?

Ailemin desteği ile bugünlere geldiğimi unutmadım ve unutmayacağım. Onlarda seçim sonuçlarını gördüklerinde büyük bir sevinç yaşadılar ve benimle gurur duyduklarını belirttiler. Aileme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Annem ve babam hâlâ aktif olarak çalışıyorlar. Göçün 60. yıl dönümünde bir kere daha görüldü ki imkân yaratıldığında ve şans tanındığında göçmenler yaşadıkları ülkelere hizmet etmeye ve başarılı çalışmalar yapmaya hazırlar. Dün bir kez daha bana güvenerek, destek veren tüm Sandhausen halkına buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onlarla beraber daha nice güzel başarılara imza atacağız.