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BERLİN
Haber Giriş: 28.08.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

8 yaşındaki Leo’yu trenin önüne iten Araya’ya ömür boyu klinik!

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8 yaşındaki Leo’yu trenin önüne iten Araya’ya ömür boyu klinik!
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Frankfurt Eyalet Mahkemesi, 8 yaşındaki Leo’yu hareket halindeki trenin önüne atarak ölümüne yol açan 41 yaşındaki sanık Habte Araya ömrünün geri kalan bölümünü psikiyatri kliniğinde geçirmesine hükmetti.

MAHKEME ruhsal sağlığı bozuk olduğu ve benzer suçları sürekli işleyebileceği ihtimali bulunduğu gerekçesiyle Eriteli Araya’nın sıkı korunan bir psikiyatri kliniğinde kalıcı olarak yatmasına ve burada tedavi görmesine karar verdi. İsviçre’de eşine şiddet uyguladığı için polisten kaçıp Frankfurt’ta gelen Araya, Frankfurt Tren Garı’na girmek üzere olan ICC yolcu treninin önüne bir kadını ve küçük yaştaki oğlunu itmişti. Rayların üzerine düşen 42 yaşındaki Bianca S. son saniyede trenin altında kalmaktan kurtulmuştu. Ancak oğlunu çekip kurtaracak zamanı bulamamıştı. 8 yaşındaki Leo tonlarca ağırlıktaki trenin altında ezilerek feci şekilde can vermişti

 

 

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