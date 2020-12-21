79 yaşındaki annesini bıçakladı

HAMBURG polisinden edinilen bilgiye göre, anne ve oğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce eline bıçağı alan 49 yaşındaki adam yaşlı annesine saldırdı. Kadını çeşitli yerlerinden bıçaklayan saldırgan, ardından da polisi aradı. Olay yerine gelen polis saldırganı yakaladı. İlk yardım ekipleri, ciddi kan kaybı yaşayan yaralı kadına orada müdahale etti. Ardından hastaneye kaldırılan kadın, yoğun bakımda ve hayati tehlikeyi hâlâ atlatamadı. Olayı soruşturan Hamburg cinayet masası ekipleri, saldırgan hakkında öldürmeye teşebbüsten soruşturma açtı.