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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 21.12.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

79 yaşındaki annesini bıçakladı

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79 yaşındaki annesini bıçakladı
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Almanya’nın Hamburg kentinde 49 yaşındaki bir kişi, 79 yaşındaki annesini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

HAMBURG polisinden edinilen bilgiye göre, anne ve oğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce eline bıçağı alan 49 yaşındaki adam yaşlı annesine saldırdı. Kadını çeşitli yerlerinden bıçaklayan saldırgan, ardından da polisi aradı. Olay yerine gelen polis saldırganı yakaladı. İlk yardım ekipleri, ciddi kan kaybı yaşayan yaralı kadına orada müdahale etti. Ardından hastaneye kaldırılan kadın, yoğun bakımda ve hayati tehlikeyi hâlâ atlatamadı. Olayı soruşturan Hamburg cinayet masası ekipleri, saldırgan hakkında öldürmeye teşebbüsten soruşturma açtı.

79 yaşındaki annesini bıçakladı

 

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