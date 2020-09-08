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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 08.09.2020 - 18:59 | Son Güncelleme:

75 kilogramlık bomba bir anda patladı

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75 kilogramlık bomba bir anda patladı
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Almanya’nın Münster kentinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patladı.

Münster itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, Amerikan yapımı 75 kilogramlık bombanın yerin yaklaşık bir metre altında patladığı, patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yer sıkıştırma çalışmaları esnasında patlayan bombanın parçalarının etrafa saçıldığı, çevrede yerleşim alanı olmaması sonucu kimseye zarar gelmediği kaydedildi. Almanya’da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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