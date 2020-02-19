‘70 gün yetmez, 1 yıl olsun’

CDU, 70 günlük ve üç bakandan oluşan hükümetin yerine, 2021 bütçesini hazırlayacak ve en az bir yıl görevde kalacak hükümet modeli istedi. CDU Eyalet Meclis Grubu Başkanı Mike Mohring, uzun süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Ramelow’un önerisi genel anlamda yetersiz. Eyalette önce bütçenin belirlenmesi gerekir, sonra da seçim değerlendirilir” dedi. CDU’nun bu önerisi ‘parti zamana oynuyor’ şeklinde yorumlandı. 2009-2014 yılları arasında Thüringen’de başbakanlık yapan Christine Lieberknecht ise Ramelow’un geçiş dönemi başbakanı olması yönünde yaptığı öneriyi kabul etmediğini açıkladı.

SPD Eş Genel Başkanı Norbert Walter Borjans ise CDU’nun cevabına sert tepki gösterdi: “İlkesiz ve kibirli bir karar. Etkin ve kararlı bir hükümetin kurulmaması demokrasiye olan güveni temelden sarsar. Yaşananlar nedeniyle seçmenler erken seçim bekliyor. Zaman kaybetmeden erken seçime gidilmeli” dedi.