7. Tiyatro Köprüsü Festivali ‘barış, dostluk ve umut’la başladı!

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ALMANYA’nın Hamburg kentinde 2018 yılından beri düzenlenen 7. Tiyatro Köprüsü Festivali, tiyatronun temel taşlarından sayılan Edward Albee’nin ‘Kim Korkar Virginia Woolf’tan?’ adlı eserinin, yönetmen Mahmut Canbay’ın yorumuyla başladı. Bu yıl ‘Barış, Dostluk ve Umut’ sloganı altında düzenlenen festivalin açılışında konuşan Mut Tiyatrosu kurucu üyesi Franz Scheurer, “Dünyanın ve insanların giderek kutuplaştığı zamanımızda tiyatro, farklı, hatta birbirine zıt görüşleri, düşünceleri, kısaca hayatın kendisini ortaya koyan oyunlarla, empati ve hoşgörü yaratabilir” diye konuştu. Festivali organize eden Mut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Canbay ise açılış konuşmasında, her insanın gerçeğinin farklı olduğunu ifade ederek, “Bu farklı gerçekleri birbirleriyle yarıştırarak doğruya ulaşılması imkânsız. Ancak ‘Ortak hedef nedir?’ diye kendimize sorduğumuz ve herkes bu hedef doğrultusunda bir adım attığında ilerleyebiliriz” dedi.

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‘ÜSTÜN BAŞARI’ PLAKETİ

Festivalin açılış oyununa geçilmeden önce Mahmut Canbay, izleyiciler arasında bulunan Hamburg İstasyon Tiyatro İletişim’in yöneticileri ve oyuncularını sahneye davet etti. Canbay, İstasyon Tiyatro İletişim’in Hamburg’da 35 yıldır üst seviye Türkçe tiyatro yaptığı belirterek, “Festivale destek veren Hamburg Eyalet Medya ve Kültür Bakanlığı’na, sanata bu üstün hizmetin onurlandırılması teklifinde bulundum ve hemen kabul ettiler. Sizlerin huzurunda festivalimiz ve bakanlık adına, İstasyon İletişim’in Sanat Yönetmeni sevgili Serap Sadak’a ‘Üstün Başarı’ plaketini takdim etmekten gurur duyuyorum” diyerek plaketi sundu. Önceden haberleri olmadığı için büyük bir sürpriz ve sevinç yaşayan Serap Sadak ve tiyatronun diğer üyeleri büyük alkış aldılar. İstasyon İletişim, festival çerçevesinde 25 Mayıs’ta, saat 19.30’da Mut Tiyatrosu’nda şair Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinden derlenen ‘İstanbul’un Orta Yeri Sinema’ adlı tiyatral okumayı sahneleyecek.

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‘KİM KORKAR VİRGİNİA WOOLF’TAN?’ SAHNELENDİ

Ardından, bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 42. Hülya Özdemir Nutku Uluslararası Tiyatro Festivali’nde ödül alan Mut Tiyatrosu’nun prodüksiyonu ‘Kim Korkar Virginia Woolf’tan?’ sahnelendi. Edward Albee’nin 1962’de yazdığı ve insan ilişkilerindeki sevgi-menfaat sarmalını sorgulayan oyunda, Emrah Demir, Jaky Balon, Martin Freiling ve Yasemin Cec rol aldılar. Yaklaşık 62 yıl önce yazılmış olmasına rağmen, güncelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olan oyun, büyük beğeni topladı. İzleyiciler oyuncuları dakikalarca alkışladılar. Oyundan sonra misafirler verilen resepsiyonda, ut üstadı Erol Arslan’ın müziği eşliğinde sohbet etme imkanı buldular. Festival bu akşam (10 Mayıs, Cuma) İstanbul’dan gelen Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun ‘Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor’ oyunuyla devam edecek. Festival programı hakkında geniş bilgi ve bilet rezervasyonunun www.muttheater.de internet adresinde bulunduğuna dikkat çekildi.