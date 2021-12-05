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7 maçta galibiyet yok

#Münih Türkgücü#Bundesliga#Viktoria Berlin
7 maçta galibiyet yok

Önceki yıllardaki performansından uzak olan Bundesliga 3.Lige çıkabilen tek Türk takımı olan Münih Türkgücü, hafta sonu Viktoria Berlin’in konuğu oldu. Lichterfelde stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Türkgücü, bu sonuçla ligde 20 puanla 16.sırada yer aldı.

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Son yedi maçtır ligde galibiyet yüzü göremeyen Münih Türkgücü, Berlin’deki maçta son 15 dakikayı oyuncu fazlasıyla oynamasına rağmen bunu avantaja çeviremedi ve maç golsüz tamamlandı. Viktoria Berlin takımından Jakob Lewald, 75. dakikada yaptığı sert faul sonrası ikinci sarıyı görerek oyun dışı kaldı.

7 maçta galibiyet yok
Münih Türkgücü’nün Alman teknik direktörle yollarını ayırmasından sonra bu göreve, yardımcı antrenör Alper Kayabunar getirilmişti. Türkgücü, Alper Kayabunar ile ikinci beraberliğini aldı. Maçı yaklaşık 600 taraftar izledi. Berlin Türkiyemspor ve BAK takımı taraftarları da Münih Türkgücü’ne destek verdi.
7 maçta galibiyet yok

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#Münih Türkgücü#Bundesliga#Viktoria Berlin

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