7 maçta galibiyet yok

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Son yedi maçtır ligde galibiyet yüzü göremeyen Münih Türkgücü, Berlin’deki maçta son 15 dakikayı oyuncu fazlasıyla oynamasına rağmen bunu avantaja çeviremedi ve maç golsüz tamamlandı. Viktoria Berlin takımından Jakob Lewald, 75. dakikada yaptığı sert faul sonrası ikinci sarıyı görerek oyun dışı kaldı.

Münih Türkgücü’nün Alman teknik direktörle yollarını ayırmasından sonra bu göreve, yardımcı antrenör Alper Kayabunar getirilmişti. Türkgücü, Alper Kayabunar ile ikinci beraberliğini aldı. Maçı yaklaşık 600 taraftar izledi. Berlin Türkiyemspor ve BAK takımı taraftarları da Münih Türkgücü’ne destek verdi.