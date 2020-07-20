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Haber Giriş: 20.07.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

7 kişilik gurbetçi aile ölümden döndü

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7 kişilik gurbetçi aile ölümden döndü
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Fransa’dan Türkiye’ye yıllık izinlerini kullanmak için giden gurbetçi ailenin içinde bulunduğu araç, TEM otoyolunda TIR’ların sıkıştırması sonucu hasar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

ALINAN bilgiye göre, Mehmet H. yönetimindeki BM-967-HQ 87 Fransız plakalı araç Kilis’e doğru ilerlerken, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkisinde, iddiaya göre aynı yönde seyreden iki TIR’ın sıkıştırması sonucu arada kaldı. Olay anında, kaportasında ciddi hasar oluşan aracı, güvenlik şeridine çeken sürücü Mehmet H., toplam 7 kişinin bulunduğu aracın içindeki ilk paniğin atlatılmasının ardından durumu, güvenlik ekiplerine bildirdi. Oluşan hasar nedeniyle aracın kapıları sıkışınca, olay yerine büyükşehir itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. TIR sürücülerinin durmayarak yollarına devam ettiği ve şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araç içinde bulunan gurbetçi aile kapıların açılmasıyla tahliye edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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