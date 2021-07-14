60’ıncı yıla özel aile portreleri
Münih’te yaşayan Türkiye kökenli ressamlar, Türkiye’den Almanya’ya olan iş gücü göçünün 60’ıncı yılı anısına ‘Ebeveynlerimizin Portreleri’ temalı özel bir sergi açtılar.
GÜLBİN Ünlü, Ömer Kaplan, Aylin Neuhofer, Nejat Baydar, Ergül Cengiz ve Timur Lukas tarafından tuvale dökülen ‘aile resimleri’ üç farklı Türk iş yerinde sergilenmeye başlandı. Dükkân Kültür Planlama Bürosu tarafından organize edilen etkinlikte ayrıca kentin 100 farklı bölgesinde, üzerinde ünlü şair ve yazarlar tarafından dile getirilen özlü sözlerin bulunduğu 60 afiş asıldı. Münih’te bir ilk olan resim sergisi ve afiş etkinliğinin 30 Eylül’e kadar devam edeceği bildirildi. Resim sergisinin bulunduğu Münih’teki mekânlar şöyle;
Gülbin Ünlü ve Ömer Kaplan
Kuzey Turistik
Goethestr. 12 Aylin Neuhofer ve Nejat Baydar
Tokdemir Mimarlık Bürosu
Hochstr. 25Ergül Cengiz ve Timur Lukas
Dr Pulur, Göz Doktoru
Sendlinger Str. 27