60’ıncı yıla özel aile portreleri

GÜLBİN Ünlü, Ömer Kaplan, Aylin Neuhofer, Nejat Baydar, Ergül Cengiz ve Timur Lukas tarafından tuvale dökülen ‘aile resimleri’ üç farklı Türk iş yerinde sergilenmeye başlandı. Dükkân Kültür Planlama Bürosu tarafından organize edilen etkinlikte ayrıca kentin 100 farklı bölgesinde, üzerinde ünlü şair ve yazarlar tarafından dile getirilen özlü sözlerin bulunduğu 60 afiş asıldı. Münih’te bir ilk olan resim sergisi ve afiş etkinliğinin 30 Eylül’e kadar devam edeceği bildirildi. Resim sergisinin bulunduğu Münih’teki mekânlar şöyle;

Gülbin Ünlü ve Ömer Kaplan

Kuzey Turistik

Goethestr. 12 Aylin Neuhofer ve Nejat Baydar

Tokdemir Mimarlık Bürosu

Hochstr. 25 Ergül Cengiz ve Timur Lukas

Dr Pulur, Göz Doktoru

Sendlinger Str. 27